Prisión provisional para tres detenidos por el tiroteo de Isla Mayor (Sevilla) vinculados al tráfico de drogas

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Coria del Río (Sevilla) ha tomado este jueves declaración a nueve detenidos, entre ellos ocho hombres y una mujer, pertenecientes a una organización criminal dedicada presuntamente al tráfico de drogas en el marco del tiroteo con armas blancas en Isla Mayor (Sevilla) que tuvo lugar el pasado 8 de noviembre.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se ha ordenado ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de tres de ellos, se ha acordado el ingreso en prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 30.000 euros de otro de los detenidos, se ha acordado la libertad provisional de otros tres arrestados con la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, y, por último, se ha ordenado la puesta en libertad provisional sin medidas cautelares de otros dos detenidos.

De manera genérica, se investigan presuntos delitos contra la salud pública, tentativa de homicidio, atentado contra agente de la autoridad, tenencia ilícita de armas, daños, receptación, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Cabe recordar que la operación culminaba con la detención de 10 personas. Fuentes próximas a la investigación afirmaban a Europa Press que entre los detenidos se encuentra una mujer y un varón de origen magrebí, mientras que el resto son todos españoles, la mayoría residentes Sevilla y alguno de ellos en Cádiz. El mayor de los mismos tiene 66 años de edad.

Cabe enmarcar que dos jóvenes veinteañeros, uno de ellos señalado como 'Moreno' y nacido en Algeciras en 2004 y un segundo denominado 'Pajarito' y nacido en Ceuta en 1997, han sido identificados como presuntos autores del ataque con armas de guerra contra agentes de Policía Nacional. Como resultado, tres agentes resultaban heridos.

La Policía Nacional confirmaba durante la semana que un total de tres agentes han sido heridos durante la operación y que, además, han sido intervenidos 4.500 kilos de hachís, entre el resto de sustancias ya referidas. Cabe subrayar que, según el Cuerpo, uno de los integrantes de la organización, encargado de la recogida y custodia de la droga, se ha dado a la fuga, si bien en su domicilio han sido localizadas dos armas cortas.