El productor y DJ Moby llega a la Plaza España de Sevilla en el marco del Icónica en su única fecha en Andalucía

El artista Moby. Imagen de archivo. - ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El músico, productor y DJ estadounidense Moby actuará este martes, 7 de julio, en la Plaza de España en el marco de la programación del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026, una actuación con la que el artista ofrecerá un espectáculo en directo por primera vez en Sevilla y en su única fecha en Andalucía.

Nacido en Harlem (Nueva York) en 1965 como Richard Melville Hall, Moby recibió su apodo a los diez minutos de nacer, en alusión a su parentesco lejano con el escritor Herman Melville, autor de Moby Dick.

Su primer single, 'Go' (1991), figura en la lista de las mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stone. Además de su obra como solista, ha producido y remezclado temas de artistas tan diversos como David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys o Daft Punk.

Además, su inquietud artística le ha llevado asimismo al terreno audiovisual, a través de su productora Little Walnut.