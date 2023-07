Profesores avisan de una demanda por el "retraso" de sus plazas y la US anuncia contratos "en próximas semanas"

SEVILLA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de profesores sustitutos interinos de la Universidad de Sevilla (PrecariUS) ha avisado este lunes de que en septiembre presentará una demanda colectiva contra el Vicerrectorado del Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) por los "perjuicios económicos y profesionales", alegan, que les está ocasionando el "retraso" en la resolución de las plazas de Ayundante Doctor de 2022 y a la "paralización" de las de 2023 desde el pasado mes de marzo "sin que haya salido ni tan siquiera la lista provisional de admitidos".

Por su parte, la US ha sostenido que ha "resuelto un proceso de contratación de 205 plazas de profesores ayudantes doctor que, en estos momentos, sigue su curso administrativo de plazos para la comunicación y aceptación, o no, de la plaza por parte del candidato". La informacion, ha detallado la institución académica a preguntas de Europa Press, "se encuentra en el tablón virtual de la US". "Una vez que los seleccionados vayan comunicando la aceptación de la plaza se procederá a la formalización del contrato. Todos los contratos estarán formalizados en próximas semanas para garantizar el comienzo del curso con normalidad", ha puntualizado.

En un comunicado remitido a Europa Press, la plataforma ha recordado que esta situación de interinidad "mantiene en vilo a cientos de profesores --algo más de 200-- y a sus familias". "Enfrentamos desde hace años condiciones laborales precarias bajo la figura de profesor sustituto interino". "La situación sigue sin ser corregida" pese a la "lucha incansable durante los últimos meses", ha reconocido PrecariUS.