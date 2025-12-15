El programa 'Navidad de los Exploradores' arranca esta navidad en Sevilla con réplicas de navíos históricos

Presentación del programa 'Navidad de los Exploradores' - FUNDACIÓN NAO VICTORIA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Nao Victoria, el de la Autoridad Portuaria de Sevilla y el Comandante Naval de Sevilla han inaugurado en la mañana de este lunes, en el Muelle de las Delicias de la ciudad hispalense, el programa 'Navidad de los Exploradores', una iniciativa que permitirá visitar los navíos históricos Galeón Andalucía, Nao Santa María, Nao Victoria 500 y el museo Nao Victoria durante toda la temporada navideña.

Según ha informado la Fundación Nao Victoria en una nota, el programa, fruto de la colaboración entre la Fundación Nao Victoria y la Autoridad Portuaria, pretende convertir el puerto de Sevilla, desde el Muelle de la Sal hasta el Muelle de las Delicias, en un recorrido histórico que permitirá a los visitantes conocer la vida a bordo de los navíos más emblemáticos de la historia marítima española.

En los muelles de Sevilla, considerados "puerto y puerta de Indias por su papel histórico en el comercio transoceánico", se encuentran réplicas de barcos legendarios. En el Muelle de las Delicias, el público podrá subir al Galeón Andalucía, réplica de un galeón español, y a la Nao Santa María, réplica del barco de Cristóbal Colón, explorando cubiertas, camarotes y espacios de navegación, alimentación y descanso de los marineros.

Los barcos, que forman parte de una gira internacional que este año ha incluido cerca de 30 puertos en el norte de Europa, llegan a Sevilla como cierre de su gira europea 2025, funcionando como museos flotantes de la historia marítima española.

Asimismo, junto a la Torre del Oro, los visitantes podrán acceder al Espacio Exploraterra, que alberga el Museo Nao Victoria y la Nao Victoria 500, réplica del barco que completó la Primera Vuelta al Mundo hace cinco siglos, partiendo y regresando a los mismos muelles donde hoy se encuentra atracado.

El programa estará abierto del 13 de diciembre al 11 de enero, con horario de 10,00 a 18,30 horas, exceptuando los días 24, 31 y 5 con horario especial, y los días 25, 1 y 6 cerrado.

Las entradas para visitar los navíos y el museo durante el programa 'Navidad de los Exploradores' tienen un coste de 7 euros para niños de 5 a 10 años, aunque los menores de 5 años entran gratis, y 15 euros para adultos.

Las familias, compuestas por dos adultos y hasta tres niños de entre 5 y 10 años, pueden adquirir un pase por 37 euros. Las visitas guiadas para colegios y asociaciones tienen un precio de 7 euros por alumno (con un profesor gratis cada 10 niños) y 10 euros para quienes deseen acceder también al museo Nao Victoria.