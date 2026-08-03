La programación de Noctaíra continúa en el mes de agosto en Alcalá (Sevilla)

Delegado de Turismo y Cultura de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El programa Noctaíra 2026 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) continuará durante agosto con nuevas propuestas para todos los públicos, como las rutas teatralizadas de los martes y ofrecerá espectáculos de circo, teatro y nuevas representaciones escénicas en La Harinera del Guadaíra y el Castillo.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, este martes, 4 de agosto, vuelve "Buscando a Oz", una propuesta inmersiva con grupos de hasta 100 espectadores, que se celebra todos los martes de julio y agosto en el Parque del Dragón a las 22,00 horas.

En este sentido, el delegado de Turismo y Cultura, Christopher Rivas, ha argumentado que las propuestas de Noctaíra para las noches de verano "atraen al público por su variedad y calidad, haciendo que la ciudadanía y visitantes disfruten de la cultura y el ocio, y conozcan lugares singulares de la ciudad, que además forman parte de nuestro rico patrimonio histórico, arquitectónico y natural".

Asimismo, las entradas son gratuitas mediante reserva previa, se obtienen una semana antes de cada función a través de la web municipal de entradas. El miércoles día 5, tendrá lugar un espectáculo circense en la Harinera del Guadaíra, con 'Cateura' de la Compañia Circo Alas. Un espectáculo de circo, música y acrobacias para toda la familia "que invita a reflexionar, de forma emocionante y poética, sobre el cuidado del planeta y el viaje de nuestros residuos". Será a las 22 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.

En contexto, con cerca de medio centenar de actividades distribuidas entre julio y septiembre, Noctaíra celebra en 2026 su décimo aniversario bajo el lema '10 años iluminando las noches de Alcalá'.