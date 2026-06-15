Programado el estreno de "innovadora" docuserie de divulgación científica 'Territorio Gravedad' en Sevilla este viernes

Una secuencia de la docuserie 'Territorio Gravedad'. - CSIC

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha anunciado que la Fundación Cajasol acogerá el viernes, 19 de junio, el estreno en Sevilla de 'Territorio Gravedad', una "innovadora docuserie de divulgación científica" que ofrece una visión actualizada del universo a través de la gravedad, la fuerza que modela el cosmos desde sus orígenes hasta la actualidad.

Según ha informado el CSIC en una nota, la producción, coproducida por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y Lipssync Medialab, y realizada con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), ha sido distinguida con el Premio CSIC de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana 2025. Asimismo, fue seleccionada para participar en Starmus, "uno de los festivales internacionales de divulgación científica más prestigiosos del mundo", fundado por Stephen Hawking.

Con doce episodios y más de sesenta entrevistas a investigadores de referencia internacional, 'Territorio Gravedad' constituye "la primera gran panorámica global sobre el cosmos realizada desde España y en lengua española". A través de la gravedad como hilo conductor, la serie recorre algunos de los principales desafíos científicos de nuestro tiempo y ofrece una "síntesis accesible de los avances más recientes en cosmología, astrofísica y física fundamental".

En concreto, la dirección científica de la serie corre a cargo del investigador del IAA-CSIC y especialista en gravedad y agujeros negros, Carlos Barceló. A lo largo de sus capítulos se abordan cuestiones como la teoría de la relatividad general de Einstein, la naturaleza del tiempo y de la luz, las diferentes hipótesis sobre el origen del universo, los agujeros negros, la expansión acelerada del cosmos, la materia y la energía oscuras, las ondas gravitacionales y la búsqueda de "una teoría capaz de unificar la gravedad y la mecánica cuántica".

De este modo, la serie reúne testimonios de algunas de las figuras más relevantes de la física contemporánea, entre ellas los premios Nobel Kip Thorne, Rainer Weiss y Andrea Ghez, así como científicos de referencia internacional como Stephen Hawking, Alexei Starobinsky, Heino Falcke, Abhay Ashtekar o Miguel Alcubierre.

En este estreno en Sevilla, se verá por primera vez la docuserie en "una de las más pantallas más modernas de España", de alta tecnología, un 'video-wall' LED ultra-panorámico 32:9 de alta resolución.

Más allá de su contenido científico, el CSIC ha valorado que 'Territorio Gravedad' destaca por su formato original de docu-ficción. La serie, que cuenta con Nacho Chueca como director artístico y realizador, combina entrevistas, recursos cinematográficos y una trama protagonizada por diversos personajes de ficción que actúan como guías narrativos. Sus diferentes formas de enfrentarse a los grandes interrogantes del universo permiten al espectador aproximarse a la ciencia desde perspectivas complementarias, "combinando conocimiento, emoción y reflexión".

En esta línea, la entidad ha concretado que esta apuesta narrativa convierte la producción en una "propuesta divulgativa singular, en la que ciencia y arte se presentan como expresiones de una misma inquietud humana, comprender nuestro lugar en el universo".

"La cuidada realización audiovisual, con una cinematografía en 4K y un elaborado diseño sonoro, refuerza la experiencia inmersiva de una serie concebida para acercar algunos de los conceptos más complejos de la física moderna a públicos amplios y diversos", han estimado acerca de la obra.

En suma, promovida por la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad, Territorio Gravedad ha contado con la colaboración de más de una quincena de instituciones científicas nacionales e internacionales y se ha consolidado como "una de las iniciativas de divulgación científica audiovisual más ambiciosas desarrolladas en España en el ámbito de las ciencias del cosmos".