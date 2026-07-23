El promotor de la mezquita de Sevilla saluda la licencia: "Se ha demostrado que ley está por encima de ideologías"

Diseño de la mezquita proyectada en una parcela del Polígono Sur - FUNDACIÓN MEZQUITA DE SEVILLA

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El promotor de la mezquita proyectada en el Polígono Sur de Sevilla ha valorado que el Ayuntamiento no tenga reparo en otorgar la licencia de obras para levantar ese espacio, diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra, que incluye un minarete, una vez analizados los informes técnicos y jurídicos solicitados a petición de Vox. En este sentido, desde la Fundación Mezquita de Sevilla se ha remarcado el hecho de que las instituciones "hayan demostrado a la ciudadanía que la ley está por encima de las ideologías".

"Agradecemos que el proceso llegue a su fin. Es una victoria de todos los sevillanos que demuestra que vivimos en un Estado de derecho", tal como afirma el vicepresidente del patronato de la citada fundación, Jalid Nieto, en declaraciones a Europa Press.

Desde la citada fundación se insiste en la idea de que no son una entidad política, en el "respeto a todos los partidos legítimamente representados" y en la voluntad de "sentarse con quien quiera conocer más detalles del proyecto". Los impulsores del mismo reconocían la pasada semana que habían solicitado al respecto una reunión con el vicepresidente de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, para informarle del centro cultural islámico.

"Esto es un paso más en un camino muy largo y queda mucho trabajo por hacer, que asumimos con toda ilusión y templanza", añade Jalid. En Fundación Mezquita de Sevilla se han mostrado en todo momento convencidos de que "muy pronto" tendrían la licencia de obras para llevar a cabo su proyecto. "No hacerlo sería una anomalía administrativa", señalaban días antes de la retirada del orden del día de la comisión del pasado 10 de julio.

En relación con los informes de Urbanismo, estos establecen que "el uso es compatible con la calificación de la parcela" y que "no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana", como había pedido el grupo municipal de Vox en el Consistorio.

Por tanto, la licencia de obra volverá a incluirse en el orden del día de la Comisión de Urbanismo del próximo martes, 28 de julio, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales. "Estamos ante un promotor privado, que actúa sobre suelo privado y que cumple la normativa urbanística vigente".

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que votará en contra de la iniciativa de centro cultural islámico durante la sesión plenaria en la que el asunto sea sometido a consideración y ha insistido en la retira del punto del orden del día de dicha comisión.