Protesta ciudadana en Sevilla por la "turistificación", la proliferación de veladores y el abandono del legado Expo 92

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entidad social Sevilla se muere, junto a representantes vecinales y de la asociación Legado Expo'92, así como particulares, se han concentrado en el centro de Sevilla para protestar, básicamente, por "la turistificación que sufre la ciudad", la proliferación de veladores y el abandono de espacios emblemáticos de la Exposición Universal de 1992 en la isla de la Cartuja.

Estos colectivos han vuelto a pedir la "moratoria inmediata" de alojamientos turísticos y la elaboración de un estudio para "la devolución progresiva del uso residencial". "Es hora de poner la lupa en Sevilla y en sus vecinos y de intentar recuperar lo perdido, señalando y castigando a los servidores públicos que sirven a sus partidos y a lobbies", señala la primera de las entidades citadas en una nota de prensa.

Por estos motivos, convocaron en la tarde de este jueves a una concentración en la antigua Plaza del Pan, junto a la Iglesia del Salvador, para "dar cabida a diferentes sensibilidades y problemáticas" y trasladarlas a los gobiernos, especialmente el local; "y todo, por unas políticas contra el interés general y en favor de unos grupos de presión muy concretos".

En opinión de estos colectivos, el fenómeno de la "turistificación" es una de las causas que "están detrás también de la degradación del patrimonio histórico, material e inmaterial, y del patrimonio verde de Sevilla, así como del empeoramiento en la gestión de los residuos y limpieza de nuestras calles".

El Casco antiguo y zonas adyacentes se ha convertido en un "invisible parque temático" en el que la "proliferación sin límite" de apartamentos turísticos y de hoteles son una "verdadera lacra" que "expulsa, maltrata y obstaculiza el derecho a la vivienda y al descanso de los sevillanos". Además, provoca un "encarecimiento desorbitado" de la vivienda, ya sea para compra o alquiler, "inasumible por la inmensa mayoría de ciudadanos".

"No queremos ser la ciudad de los bares, los apartamentos turísticos y las despedidas de soltero, ni la del paro estructural, los camareros y las limpiadoras de piso", destacan los convocantes de la protesta, al tiempo que lamentan la "destrucción paulatina" de la avenida de la Palmera "como consecuencia de la especulación urbanística" y los proyectos urbanizadores "en espacios tan sensibles como la Dehesa de Tablada, el Cortijo del Cuarto o las lagunas de Sevilla Este".

Asimismo, estas entidades sociales han puesto el foco en el "abandono" de espacios singulares de la Expo'92 como el auditorio Rocío Jurado, el Jardín Americano y los del Guadalquivir, "asolados desde hace meses por continuos incendios provocados, lo que favorece el proceso especulativo que se cierne sobre estos espacios".