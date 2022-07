La proyección de 'El Viaje de Carla' cierra los actos del Día del Orgullo LGTBI en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Editor José Manuel Lara, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha acogido la proyección del documental 'El Viaje de Carla', con la presencia de la protagonista del mismo, Carla Antonelli, referente en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, que ofreció su testimonio de vida y la lucha por la igualdad de este colectivo.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, la delegada de Igualdad, Ana Vannereau, y la protagonista del documental Carla Antonelli, la primera Diputada transexual de España en la Asamblea de Madrid desde 2011 hasta el año pasado.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha agradecido la presencia de Carla, destacando su lucha y defensa de los derechos del colectivo LGTBI, y le ha agradecido que compartiera su experiencia con todos los asistentes.

Ha continuado diciendo que "en esta ciudad, como Municipio Orgulloso que somos, siempre defenderemos la libertad sexual". "Mi compromiso como alcaldesa es seguir trabajando de forma transversal en una igualdad real, plural y diversa".

Por su parte, Carla Antonelli, ha recordado su lucha y la de muchas personas para "construir las escaleras con las que saltar todo los muros", de forma que "nos convertimos en supervivientes de aquella época". Al mismo tiempo ha afirmado que "no puede ser que este tránsito no haya servido para nada, no nos dividamos, debemos estar juntos frente al enemigo, porque no vamos a volver a agachar la cabeza".

En 'El Viaje de Carla', un documental del escritor, periodista y director Fernando Olmeda amigos de su infancia, familiares, compañeras del mundo del espectáculo, estrellas de televisión, políticos y activistas LGTB entre otros participan con una narración de un regreso en dos etapas. 'El viaje de Carla' explora el viaje interior que significó aquel regreso para Carla a su pueblo, Güímar, Tenerife, 32 años después de no volver a pisar sus calles desde que lo abandonó en el año 1977 para recoger el reconocimiento de su municipio.

Carla Antonelli tiene un extenso currículum, con numerosos premios y reconocimientos por su constante defensa de la igualdad, y ha impartido numerosas charlas en universidades, colectivos LGTB y centros educativos en España y diferentes países del mundo. Ha desarrollado también una interesante carrera como actriz con su participación en series muy reconocidas 'Periodistas', 'Policías' o 'El Comisario' y su interpretación de Gloria en 'El síndrome de Ulises' un papel que la hizo merecedora del premio de honor del Festival de Cine LGTBI Internacional de 2008.

Por su parte, Ana Vannereau ha asegurado que la proyección de este documental ha supuesto "un gran broche final a toda la programación organizada por la delegación de Igualdad con motivo del Día del Orgullo LGTBI el pasado 28 de junio, ya que Carla Antonelli es un ejemplo de superación y un símbolo en la defensa de los derechos del colectivo del que forma parte".