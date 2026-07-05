El proyecto de ampliación centra la nueva edición de 'Museo al Encuentro' en el Parque Centro de Alcalá (Sevilla)

Frente a la fachada principal del Museo se ha instalado la exposición itinerante 'Museo al Encuentro con el futuro'. - AYUNTAMIENTO ALCALA DE GUADAIRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) está inmerso en un importante proyecto de ampliación y renovación que permitirá mejorar los espacios expositivos, crear nuevas salas para actividades culturales y educativas y ofrecer una experiencia más accesible, cómoda y abierta a toda la ciudadanía.

El nuevo proyecto, presentado hace unos días, supondrá también una transformación importante de este punto de la ciudad, de la mano del Parque Centro, la Plaza de la Almazara y la calle Juez Pérez Díaz, tal como ha recordado el Consistorio en una nota. Para acercar este proyecto a vecinos y visitantes, frente a la fachada principal del Museo se ha instalado la exposición itinerante 'Museo al Encuentro con el futuro', concretamente en la explanada de entrada al Museo, en el Parque Centro.

A través de paneles e infografías se podrá conocer cómo será el futuro edificio, los nuevos espacios previstos y la transformación que experimentará el museo y su entorno. Según el responsable de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas con esta exposición en el exterior "se acerca un proyecto tan importante para todos a la ciudadanía y a los visitantes que se acerquen durante estos meses estivales".

"Se trata de un proyecto que plantea unos objetivos más amplios, unas necesidades mayores y una ampliación más ambiciosa que impulsará la ciudad en clave cultural, patrimonial y turística con un Museo a la altura de nuestra historia, nuestro patrimonio y de nuestro futuro. No se trata de sumar metros cuadrados, ampliamos buscando un museo mejor, porque un museo no sólo conserva el pasado: también se construye pensando en el futuro",

Rivas ha adelantado también que la ampliación del Museo de Alcalá permitirá también "llevar a cabo una importante transformación, por fases, no solo del Parque Centro, sino también de la Plaza de la Almazara y de la calle Juez Pérez Díaz, construyendo un espacio más amable, accesible e integrado, teniendo a la ciudadanía y a la Cultura como protagonistas" ha concluido.