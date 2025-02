Un proyecto participado por la UPO propicia el alineamiento de las universidades con la Agenda 2030 mediante IA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Intelligent Target Locator: AI 2030 ha sido presentado esta mañana durante el Seminario 'Knowledge for Sustainability', en el que la Universidad Pablo de Olavide, Savonia University of Applied Sciences (Finlandia), Vilniaus Kolegija (Lituania) y la consultora Open ODS han presentado los resultados del proyecto europeo Universities for Sustainable Development (USD).

Este Localizador Inteligente de Metas, basado en inteligencia artificial, facilita a el análisis de la afinidad de cualquier documento vinculado a la docencia, investigación o gestión universitaria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Gracias a innovadores algoritmos, desarrollados por el Data Analytics Science and Engineering Lab de la UPO, esta herramienta permite analizar documentos institucionales, permitiendo reconocer y evaluar de manera eficiente y precisa si existe relación directa e indirecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De esta manera las universidades pueden reconocer qué ODS son más relevantes en función de sus actividades, programas y estrategias actuales para contribuir a la Agenda 2030 y, posteriormente, realizar un seguimiento del progreso en su contribución a los ODS.

El Intelligent Target Locator (ITL) es uno de los principales resultados del Proyecto USD, que ha trabajado durante tres años para acelerar la implementación de la Agenda 2030 en las universidades, facilitando la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todas las áreas de actividad universitaria gracias a la digitalización de procesos. Aunque diseñado para instituciones educativas, el concepto del ITL es aplicable a otro tipo de organizaciones.

La herramienta ITL alimenta a su vez el portal 'Knowledge for sustainability', una biblioteca digital que indexa, en base a las metas de los ODS, tanto la oferta académica como publicaciones de investigación y cualquier otro documento vinculado a la actividad de una institución de educación superior, facilita de este modo la organización del conocimiento disponible.

Junto a estas herramientas digitales, el Proyecto USD ha elaborado una Guía Metodológica para la Implementación de los ODS en Instituciones de Educación Superior. Este documento proporciona un marco común de actuación para la integración estratégica de los ODS en los campus, con claves sobre la información que es necesario extraer, y la posterior evaluación de los planes de acción a elaborar, que contemplan metas tangibles y adaptadas a los ámbitos en los que cada universidad puede contribuir al desarrollo desde la sostenibilidad.

Siguiendo esta metodología, tanto la Pablo de Olavide como VIKO (Lituania) y Savonia (Finlandia) han realizado un proceso de interno de evaluación y diagnóstico, y diseñado una hoja de ruta para el alineamiento de estas tres instituciones con los ODS. Fruto de este trabajo, la UPO presentó en octubre su Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, con 85 medidas concretas para contribuir a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Naciones Unidas otorga un papel relevante a las instituciones de educación superior en los ODS. No solo por ser instituciones clave en la formación de ciudadanos y profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible, también deben promover soluciones sostenibles a través de la I+D y la transferencia de conocimiento, así como fomentar la colaboración entre universidades, empresas, administraciones y ONGs, con el objetivo de establecer redes globales de innovación.

El proyecto Universities for Sustainable Development ha sido financiado por la Unión Europea en el marco del programa Erasmus+ KA2. Durante su ejecución, la Olavide, a través de CEI CamBio, ha promovido una colaboración activa entre instituciones educativas, organismos internacionales y el tejido empresarial, generando soluciones tecnológicas, incluyendo herramientas IA, viables para un desarrollo más sostenible