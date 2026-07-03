El PSOE advierte del "deterioro" del zoosanitario pese a los cambios en su gestión aprobados en el Pleno de Sevilla

Archivo - La concejal socialista Encarnación Aguilar en el zoosanitario de Sevilla. Archivo. - PSOE - Archivo

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Encarnación Aguilar ha advertido del "deterioro" del zoosanitario en la ciudad y la "proliferación" de ratas en este espacio pese a la aprobación en el Pleno del Consistorio de medidas "urgentes e inmediatas" para garantizar las condiciones de bienestar, salud y seguridad de todos los animales.

Según ha expresado el grupo en un comunicado, como consecuencia de las condiciones "precarias" de este servicio durante las últimas semanas la aparición de dichos roedores "se ha extendido por toda la ciudad".

La concejal ha apuntado además que en estos momentos "no hay contratos vigentes de desratización ni de desinfección", misma vez que ha esgrimido que operan cuatro técnicos del zoosanitario "para una ciudad de 700.000 habitantes como Sevilla".