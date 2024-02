El PSOE afirma que Sanz "perdió ocho meses" en el estudio de colegios sevillanos "mientras desatendía su mantenimiento"

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha señalado este miércoles que mientras el alcalde, José Luis Sanz, "ha perdido ocho meses" en elaborar un estudio sobre el estado de los colegios públicos de la ciudad, "ha hecho caso omiso al medio centenar de proyectos que, en distintos estados de tramitación, el anterior gobierno local le entregó durante el traspaso de poderes a mediados de junio pasado".

"Además, Sanz ha paralizado proyectos propuestos y aprobados por las propias AMPA por considerarlos 'electoralistas' y, por último, ha desatendido el mantenimiento --no ha realizado ni tan siquiera obras perentorias mediante contratos de urgencia--, la limpieza --se agotó el contrato de refuerzo laboral y no lo ha renovado-- y la seguridad --falta de porteros--", señala el Grupo Socialista en una nota de prensa.

En concreto, durante el traspaso de poderes el anterior gobierno socialista entregó sendos documentos con un listado de 46 proyectos de mejora en centros educativos públicos que debían continuar, "especificando en cada caso el estado administrativo de los mismos --en obras, licitado, adjudicado, diseñado o presupuestado--".

De este modo, "si se cae un techo en los últimos meses, se ha desprendido un radiador de pared o hay humedades por filtraciones provocadas por las lluvias del invierno --imágenes que ha puesto el gobierno municipal a los medios de comunicación--, hay que actuar con contratos de urgencia, y no escudarse en cómo estaba ocho meses atrás".

"El actual equipo de gobierno ha decidido paralizar todos aquellos proyectos que no estuvieran ya en obras, adjudicados o licitados, con la excepción de la reforma integral del CEIP Calvo Sotelo, que se dejó lista para su licitación", abunda el Grupo Socialista.

A juicio del grupo municipal del PSOE: "mientras hacían su estudio y esperaban sus resultados, con la única intención de atacar la gestión socialista, no han gestionado los proyectos pendientes y que dejamos especificados; ni tan siquiera se han preocupado del mantenimiento de los colegios más allá de los vídeos de propaganda de zafarranchos de pintura y limpieza a las puertas de algunos centros educativos de cara al inicio del curso escolar, y que duraron lo que duró la realización de los vídeos", según ha lamentado el portavoz, Antonio Muñoz.

"Otro ejemplo de su inoperancia es que aún no ha comenzado ni siquiera a ejecutarse el contrato de instalación de cámaras de videovigilancia en colegios que el equipo socialista dejó licitado antes del cambio de gobierno", ha ahondado el portavoz socialista. "Dado que nuestra planificación no la querían, ¿por qué no especifican la suya?".

DENUNCIA DE ABANDONO DE LOS COLEGIOS

Sobre el abandono de los colegios, "que permanentemente esgrime Sanz", el portavoz del PSOE municipal lo ha negado "de forma tajante". "El alcalde se ha visto desbordado y, en consecuencia, no ha sabido cómo compaginar las labores de mantenimiento con los proyectos de obras, lo que ha conducido a ocho meses baldíos en la gestión de los mismos". "Y serán aún más a la espera de que se complete la reestructuración de competencias que ha anunciado para varias áreas municipales: Educación, Edificios Municipales y Urbanismo", ha remarcado Muñoz.

Sostiene el portavoz socialista que el anterior equipo dejó presupuestados cuatro millones de euros destinados a inversiones en colegios para la renovación de instalaciones eléctricas, sombra, rehabilitación energética y climatización, mejora de patios y de la seguridad, "y en 2012 se desplegó una inversión histórica de 13 millones al ejecutarse grandes proyectos de rehabilitación energética en una veintena de centros".