El PSOE de Alcalá tacha de "tránsfuga" al nuevo edil tras votar contra el presupuesto y le reclama el acta

Publicado 21/02/2019 15:56:29 CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la Agrupación socialista de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha tachado este jueves de "tránsfuga" al nuevo concejal David Hidalgo, desembarcado en la Corporación según el orden de la candidatura socialista de las últimas elecciones municipales dada la renuncia al acta de Pilar Benítez, y le ha reclamado la entrega del acta después de que haya votado contra el proyecto presupuestario de 2019 del Gobierno local del PSOE en el pleno extraordinario celebrado esta mañana.

Fuentes municipales han informado a Europa Press de que el mencionado pleno extraordinario ha comenzado con el desembarco de David Hidalgo en la Corporación local alcalareña en relevo de la socialista Pilar Benítez, quien el pasado mes de noviembre renunciaba a su acta de concejal del Grupo socialista.

A la hora de renunciar a su acta, según el escrito de renuncia recogido por Europa Press, Pilar Benítez justificaba su decisión exponiendo que había tenido conocimiento de que la alcaldesa, la socialista Ana Isabel Jiménez, y el gerente de Servicios Urbanos habían "presentado una demanda contra un familiar muy cercano" a ella, sin hacérselo "saber previamente ni siquiera para mediar en tan desagradable situación", extremo que le planteaba "un conflicto de intereses" al dejarla en una "posición realmente delicada e incómoda".

A tal efecto, recordemos que la Agrupación socialista de Alcalá cuenta con un sector crítico desde que Ana Isabel Jiménez se hiciese con la Secretaría General de la misma, frente a la candidatura a la reelección de Rafael Chacón, otrora hombre fuerte durante la prolongada etapa de Antonio Gutiérrez Limones como primer edil del municipio.

Una vez incorporado el nuevo concejal, que figuraba en la candidatura del PSOE a la Alcaldía alcalareña en las elecciones de 2015 pero que se habría dado de baja del partido en el contexto de situación ya descrita, el proyecto presupuestario del Gobierno local del PSOE para 2019 ha sido sometido a debate y votación.

El documento, no obstante, ha sido rechazado al votar a favor sólo los ocho miembros del Gobierno local socialista, toda vez que el nuevo edil David Hidalgo ha votado en contra, al igual que los cinco concejales del PP; los tres de Alcalá Puede; los dos de IA/AA; los dos del PA; la portavoz municipal de Cs, Rosa Carro; y la concejal no adscrita tras su expulsión de Alcalá Puede, Jésica Garrote. El edil no adscrito que pertenecía a IU/AA, Juan Luis Rodríguez, se ha abstenido.

Dado el caso, el PSOE de Alcalá de Guadaíra ha tachado de "tránsfuga" a David Hidalgo, porque "ha robado el acta de concejal que legítimamente pertenece al PSOE" al haber tomado posesión de la misma cuando ya no pertenecía al partido, sino que era un "exmilitante". Su actuación, según el PSOE alcalareño, "atenta contra la esencia de la democracia, desvirtúa las decisiones de la ciudadanía y supone un fraude al conjunto de la sociedad".