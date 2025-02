El PSOE de Andalucía exige a Juanma Moreno "el cese" del delegado de Educación en Sevilla por su "falta de sensibilidad"

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Encarnación Martínez ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que cese a su delegado de Educación en Sevilla ante la "falta de sensibilidad" demostrada en una reunión con padres de niños con necesidades especiales y ha criticado "los recortes que está llevando a cabo el gobierno del PP con los más débiles".

Según un comunicado del PSOE andaluz, Martínez, que ha mantenido un encuentro con miembros de la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del Colegio 'Buenavista' de Sevilla y ha lamentado que el gobierno de Moreno Bonilla esté "recortando los servicios públicos en toda Andalucía". "Lo está haciendo con quien más lo necesita, que son los padres de niños con necesidades especiales, porque faltan logopedas, orientadores, profesionales de audición y de lenguaje", ha señalado.

Sin embargo, ha criticado que la Administración regional, "en vez de intentar poner recursos, mantuvo en Sevilla la semana pasada una reunión con los padres que solicitan estos recursos, un encuentro del que salieron indignados y llorando por la falta de sensibilidad del delegado de Educación". Desde el Partido Socialista, han pedido "el cese del delegado porque no puede seguir ni un día más en su cargo tras lo ocurrido", ha sentenciado.

En la misma línea, la presidenta del AMPA del Colegio 'Buenavista', Carmen, presente en la reunión con el delegado de Educación, ha lamentado que se sintieron "ridiculizados" en el encuentro, pese a haber llegado "con muchas ganas para que se trabajara con los niños con necesidades especiales, para que tuvieran lo que necesitan". "No se da crédito a sus declaraciones", ha añadido la presidenta del AMPA, "tras reclamar los medios necesarios para estos menores, de acuerdo a lo que marca el profesorado".

"EL RIDÍCULO DEL PP" CON EL NO AL DECRETO ÓMNIBUS

Por otro lado, Encarnación Martínez ha lamentado "la falta de atención" del PP a las necesidades de los ciudadanos y ha recordado que se ha asistido, "una vez más, al ridículo más espantoso protagonizado por este partido tras votar no en el Congreso al decreto ómnibus" del Gobierno de España con medidas sociales.

"Votaron no a la subida de las pensiones, no a la bonificación del transporte público para los jóvenes, no a la subida del salario mínimo interprofesional. Y esos mismos argumentos que se vinieron hace unos días, los utilizan para decir ahora que sí van a votar a favor", ha puntualizado.

Para Martínez, "es evidente que se tiene a un Partido Popular que anda como pollo sin cabeza, que no tiene norte, que le puede más intentar tumbar al gobierno de progreso de Pedro Sánchez que trabajar por la mayoría social andaluza".

Por ello, la parlamentaria socialista ha pedido al PP que "abandone" la confrontación con el Gobierno de España y que "se ponga a trabajar para sacar adelante el escudo social que beneficia a la mayoría de los andaluces".