El PSOE asegura que el PP "se está saltando la legalidad para impedir la moción de censura en Algámitas (Sevilla)"

Archivo - Vista de Algámitas, con la fachada de su Consistorio a la izquierda. - AYTO.DE ALGÁMITAS - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha asegurado este lunes que el Partido Popular "se está saltando la legalidad para tratar de bloquear e impedir la moción de censura en Algámitas (Sevilla)".

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Algámitas registraba a principios de mes, junto con cuatro concejales de UnidosxAlgámitas (UxA), una moción de censura contra el alcalde del Partido Popular, Francisco Jesús Mesa, ante lo que califican como una "parálisis de gestión" durante su mandato.

Recio ha indicado que el artículo 197 de la Ley Orgánica 7/1985 de Régimen Electoral General establece un mecanismo automático de convocatoria de pleno "en un plazo de 10 días hábiles desde la presentación del escrito de la moción de censura". Sin embargo, ha afirmado que el alcalde del PP, "con la complicidad del actual secretario, viene desarrollando maniobras dilatorias para que el pleno no se celebre".

"Tras presentarse la moción de censura, el secretario se ausentó varios días. Cuando finalmente se incorporó, alegó que las firmas no estaban legitimadas. Una vez que las firmas fueron legitimadas ante notario, el secretario emitió un informe sin base legal alguna poniendo en cuestión la pertenencia al Grupo Socialista de los dos concejales socialistas que suscriben la moción, cuestión que ha sido certificada por la dirección provincial del PSOE", ha explicado Recio.

Por ello, el PSOE ha indicado "se está barajando a emprender acciones judiciales ante la Fiscalía y la autoridad judicial electoral ante un hecho de claro entorpecimiento de la legalidad".

Según ha informado el partido en una nota, la moción se presenta "por responsabilidad institucional y pensando solo en los vecinos y vecinas de Algámitas" y busca apoyar la investidura de Jesús Javier Vera, candidato de la lista más votada (UxA) en 2023, según asegura, como nuevo alcalde, aunque el PSOE no formará parte del equipo de gobierno, tal y como ha matizado.