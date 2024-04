El PSOE avisa que los colegios del distrito Norte están "comidos por los jaramagos en sus entradas y patios"

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla Myriam Díaz ha asegurado este jueves que "todos los colegios públicos del Distrito Norte se encuentran comidos por los jaramagos" tanto en sus accesos como en sus patios, ante la "falta de planificación" de los desbroces por parte del gobierno del popular José Luis Sanz.

"Lleva ya dos meses anunciando planes millonarios para la mejora de los colegios y no es capaz siquiera de atender lo más inmediato: el desbroce. Porque la acumulación de malas hierbas, tanto en las entradas como en las zonas terrizas interiores, incide en la acumulación de suciedad porque no se puede barrer bien y permite la proliferación e insectos y roedores", ha explicado.

Myriam Díaz ha realizado una ruta por los CEIP Pablo Picasso, Buenavista, María Zambrano, Adriano, Teodosio, Pablo Picasso y Juan de Mairena.

"En todos la situación en la misma. No ha habido desbroces y los jaramagos se adueñan de los accesos y los patios, dificultando en estos últimos el recreo. No responden a las quejas de las AMPA y estas no pueden tampoco trasladarlas a la Junta Municipal del Distrito Norte, porque el gobierno de San sigue sin convocar las Juntas Municipales de Distrito", ha aseverado.

La concejala socialista y también responsable del Distrito Norte en el PSOE municipal, quien apunta además a que la situación de las calles del distrito es "idéntica" a la de los colegio públicos, ha reclamado al gobierno de Sanz un plan inmediato de desbroces para estos centros educativos. "Pero de verdad, no como hicieron con los zafarranchos de limpieza en exteriores de determinados colegios al inicio del curso escolar, que duraron lo que duró la grabación de sus vídeos de propaganda", ha remarcado.

En su opinión, ha existido una falta de planificación de la campaña de desbroces y una incapacidad de reacción a la hora de hacer frente a la proliferación de matojos provocada por la combinación de abundantes lluvias y altas temperaturas durante el pasado invierno y esta primavera.

"En enero el PSOE le sugirió que adelantara y reforzara la campaña de desbroces porque el problema se les iba a echar encima. Pero, en su soberbia habitual, no nos hicieron caso y no comenzaron hasta un mes después, cuando ya las mañas hierbas habían extendido por toda la ciudad", ha criticado Díaz.