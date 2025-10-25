El PSOE critica el retraso de la "obra estrella" en Santa Aurelia y el abandono de la barriada sevillana

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha criticado este sábado el retraso que sufre la "obra estrella" presentada por el actual Gobierno del PP en el barrio de Santa Aurelia para este mandato. En una visita a la barriada, acompañado por la concejal socialista Natalia Buzón, Muñoz ha comprobado cómo sigue "muy demorada" la obra de reurbanización de la calle Mandarinas, presentada por el Ayuntamiento como una actuación "integral" con un presupuesto de 355.688,16 euros y un plazo estimado de cinco meses a partir de finales de 2024.

Esta actuación preveía, entre otros aspectos, la creación de 44 plazas de aparcamiento en batería; un itinerario peatonal accesible que conectara viviendas colindantes con zonas peatonales; la instalación de un sistema de drenaje sostenible mediante pavimento permeable y redes de saneamiento para evitar acumulaciones de aguas; y la plantación de ocho almeces para reforzar la arboleda del entorno, así como la mejora del alumbrado público en pasos de peatones y zonas de tránsito peatonal.

No obstante, los vecinos de Santa Aurelia han expresado "su malestar" porque, a pesar de que la iniciativa fue anunciada por el alcalde en noviembre de 2024, el inicio real de los trabajos se ha aplazado hasta el verano de 2025, lo que ha generado una "sensación de incumplimiento y abandono" en el barrio, tal como ha advertido el PSOE municipal en una nota de prensa.

Otras obras que están "paralizadas" son las de la calle Satsuma, trabajos de Emasesa para renovar el tramo de red de abastecimiento y saneamiento de dicha vía, adjudicada por 218.237,71 euro el 18 de agosto de 2025 con un plazo previsto de diez semanas. Pero "poco se ha movido en estos meses en la zona". Los residentes critican que la zona permanece con superficie terriza, sin cerramiento adecuado de parterres, sin juegos infantiles y con arquetas descubiertas que constituyen un riesgo para los peatones.

Los concejales socialistas exigen al Gobierno local que actúe "de forma efectiva y urgente" en Santa Aurelia y lamentan la "frustración" de los vecinos de esta barriada, que afean el "abandono" que sufren por parte del Ayuntamiento de Sevilla. El grupo municipal socialista también se ha hecho eco de las reclamaciones de la comunidad de propietarios de Los 15 de La Romería, donde se plantearon cuestiones estructurales como la no recepción por parte del área de Parques y Jardines de los parterres vallados, la ausencia de inversiones y actividades municipales en años recientes, la situación legal de los terrenos que los vecinos dicen haber sido apropiados por el Ayuntamiento sin contraprestación, y la falta de decoración navideña en el entorno.