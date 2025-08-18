El PSOE critica que Sanz rechace una moratoria de pisos turísticos cuando "el 21,4% están en zonas saturadas" de Sevilla

Archivo - Candados de los apartamentos turísticos en el centro de Sevilla. Foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Sevilla ha lamentado que la negativa del Gobierno de José Luis Sanz a aprobar una moratoria en la concesión de nuevas licencias de viviendas turísticas "no responde a limitaciones legales, sino a una evidente falta de voluntad política". Asimismo, han asegurado que "desde octubre de 2024 el 21,4% de las viviendas turísticas registradas están en zonas saturadas del Casco Antiguo y Triana".

Los socialistas han declarado, en una nota de prensa, que el ejemplo de Málaga, gobernada también por el Partido Popular (PP), demuestra que la medida es "perfectamente posible" al amparo del Decreto-ley autonómico aprobado por la Junta de Andalucía, que faculta a los ayuntamientos a suspender nuevas autorizaciones durante un periodo de hasta tres años mientras se tramitan innovaciones en el planeamiento urbanístico.

De esta manera, el concejal socialista, Fran Páez, ha subrayado que "el PP ha optado por ponerse del lado de los intereses turísticos y no del derecho a la vivienda de los sevillanos". Asimismo, ha recordado "por enésima vez" al Gobierno municipal que se puede tramitar una innovación en el 'Plan General de Ordenación Urbanística' (PGOU).

Según el PSOE, este es "un extremo que los populares rechazan, pues interpretan que la primera modificación puntual realizada en 2022 durante el mandato socialista no contemplaba la moratoria, por lo que impide actualmente realizar una segunda revisión".

En este sentido, Páez ha insistido en que "técnicamente es factible", por lo que "Sanz o bien desconoce el derecho administrativo y la normativa urbanística o una vez más miente a los sevillanos, no se sabe cuál de las opciones es más grave".

Frente a la negativa a la moratoria, el Gobierno de Sanz ha alegado que está trabajando "codo con codo" con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta en la descalificación de viviendas turísticas conforme a la modificación del PGOU y a su limitación, "pero la realidad es que aún permanecen muchas viviendas en el registro sin dar de baja, lo que demuestra que ni siquiera se está cumpliendo con rigor la regulación vigente", ha apostillado Páez.

En concreto, de las viviendas ilegales detectadas por el Ayuntamiento de Sevilla según su nueva normativa, "a primeros de agosto seguían pendientes de baja 162". Pero "lo más grave es que siguen dándose de alta viviendas que no cumplen con los requisitos establecidos", ha asegurado el grupo socialista, alegando que "desde octubre de 2024 el 21,4% de las viviendas turísticas registradas están en zonas saturadas del Casco Antiguo y Triana".

Igualmente, el PSOE ha recordado que se ha cumplido el año de la entrada en vigor de la normativa municipal y ha exigido al Gobierno de Sanz "conocer los estudios que maneja", para comprobar que en determinados barrios de la ciudad no se haya superado el cupo de viviendas turísticas fijado.

"Al límite estaban en junio de 2024 San Julián, el Museo y San Bernardo", ha manifestado el concejal, por lo que el control de las zonas saturadas y la depuración del registro "son claves para que la normativa sea efectiva y todo apunta a que es un nuevo fracaso del PP".

Finalmente, los socialistas han concluido señalando que "desde que Sanz es alcalde, tras proclamar que en Sevilla no cabía ni un piso turístico más, se han dado de alta en el registro 2.589 viviendas, 565 después de aprobarse la regulación". "Sevilla no aprueba una moratoria porque el alcalde no quiere. No hay más. Y esa inacción del PP en Sevilla mantiene a la ciudad sin defensa frente a la proliferación de pisos turísticos", ha ultimado Páez.