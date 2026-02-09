PSOE critica la tala de una decena de naranjos durante las obras en la Plaza Nueva de Sevilla: "Un proyecto innecesario"

Archivo - Imagen de las obras de la Plaza Nueva de Sevilla. - PSOE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado la tala de una decena de naranjos en la Plaza Nueva de la ciudad como "un nuevo ejemplo del modelo de ciudad del Partido Popular, centrado en actuaciones de escaparate en el centro histórico mientras los barrios siguen sin recibir las inversiones necesarias".

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha señalado que esta actuación, incluida en lo que ha calificado como "un proyecto innecesario de más de cuatro millones de euros", "responde únicamente a criterios decorativos y supone un grave retroceso en materia medioambiental".

"La tala de naranjos en la Plaza Nueva no es un hecho aislado, es la fotografía perfecta de las prioridades del gobierno municipal", ha afirmado.

Desde el PSOE han señalado que esta "no es la primera vez que el Partido Popular apuesta por eliminar arbolado consolidado en el centro de la ciudad", citando como antecedente la tala de cerca de 200 árboles en la avenida de Torneo, "también vinculada a una intervención sin justificación ambiental ni social".

"Mientras se eliminan árboles en espacios emblemáticos, los barrios continúan reclamando inversiones básicas y Sevilla sigue necesitando más zonas verdes, más arbolado y más sombra para combatir el calor y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía", ha afirmado el concejal.