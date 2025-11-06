PSOE denuncia "el abandono" de la limpieza en los colegios públicos de Sevilla

Imagen del interior del CEIP 'Jacarandá' de Sevilla Este, del que el AMPA 'Caracol' critica "falta de limpieza". - AMPA CARACOL DEL CEIP 'JACARANDÁ' DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha denunciado este jueves la "situación insostenible" que viven los colegios públicos de la ciudad ante la falta de personal de limpieza.

En una nota remitida por el partido, Muñoz ha asegurado que la situación ha provocado que muchas familias se "han organizado por su cuenta" para limpiar las aulas. "Están desesperados, y no es para menos: los sindicatos nos confirman que faltan 224 limpiadores y limpiadoras, lo que representa más del 30% de la plantilla", ha explicado.

El exalcalde de la ciudad ha indicado que la situación es "especialmente grave" en distritos como el Este. Ha confirmado que el asunto ha sido remitido a la oficina del Defensor del Pueblo, que ya ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Sevilla tras la queja presentada por los padres y madres del CEIP Manantial, donde "muchos niños han necesitado asistencia médica por las picaduras de insectos".

Muñoz ha exigido al alcalde que actúe "de inmediato" para resolver el problema. "Desde el Grupo Municipal Socialista lo tenemos claro: urge cubrir todas las vacantes y garantizar la limpieza en todos los colegios públicos de Sevilla", ha señalado.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado este jueves que el Consistorio "está trabajando" para resolver los problemas de limpieza en algunos centros educativos de la ciudad. Asimismo, ha defendido un aumento en el contrato de mantenimiento desde su llegada a la alcaldía y se ha mostrado "abierto" a reunirse con los sindicatos al respecto.

En esta línea, ha cifrado en dos millones y medio de euros el contrato para el mantenimiento de los 109 colegios públicos de la ciudad. "Lo siguiente que nos queda por resolver, que no termina de funcionar, es la limpieza, y en eso estamos ya trabajando", ha indicado.