PSOE-A exige a Hacienda que deje de "intimidar" a los emigrantes retornados y les ahorre un "sufrimiento innecesario"

Publicado 26/02/2015 14:04:32 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado en el Congreso al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria que dejen de "intimidar" a los emigrantes retornados que cobran una pensión y que en lugar de "alarmar" y causarles un "sufrimiento innecesario" den atención y asesoramiento a las personas que lo necesitan.

La queja de los socialistas se produce a raíz de las cartas informativas que la Agencia Tributaria ha enviado a los emigrantes retornados en las que se informa de que tienen derecho a que se les devuelva el dinero de intereses y sanciones que pagaron "injustamente" por regularizar su pensión y se les dice que tienen de plazo hasta el 30 de junio para solicitar la devolución en la declaración de Hacienda.

Así lo han expuesto este jueves los diputados Antonio Hurtado y Gracia Fernández junto al secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, que han señalado que el problema afecta principalmente a Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana, donde hay 150.00, 130.000 y 110.000 pensionistas retornados, respectivamente, que han recibido las cartas.

Hurtado ha reprochado que se haya enviado "burocracia absurda" incluso a quienes no tienen obligación de presentar la declaración de la renta porque sus pensiones no alcanzan el mínimo establecido para verse obligado a declarar; que no se haya actuado de oficio devolviendo los importes con los datos que ya tenía Hacienda, y que, además, no haya dotado a las delegaciones provinciales de la Agencia Tributaria de personal que pueda atender la demanda de información y la "incertidumbre" que han generado las cartas.

Así, Hurtado ha reclamado "una rectificación inmediata al Gobierno y al ministro Montoro y un cambio de planteamiento radical". Y es que, a su juicio, estos pensionistas "primero fueron tratados de defraudadores" y sometidos a un "acoso fiscal" y, ahora reciben "cartas intimidatorias en sus domicilios", "comunicaciones que crean la alarma en estas personas, que se ven indefensas y no saben a dónde acudir".

"El trato que reciben es claramente denunciable", más teniendo en cuenta que son ciudadanos que "han aportado y siguen aportando divisas y que, en muchos casos, mantienen muchos hogares de este país", ha ahondado Hurtado, que ha reclamado que en estos cuatro meses que quedan hasta finales de junio, se tomen "medidas urgentes" para "sofocar el sufrimiento innecesario" al que se somete a estas personas mayores, ha concluido.