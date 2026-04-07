El PSOE insiste en "paralizar" el proyecto urbanístico en el Canal Expo: "Es negativo para Sevilla"

Archivo - Antiguo Canal de la Expo en la Cartuja de Sevilla, imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha insistido este martes en "paralizar" la operación urbanística del Canal de la Expo.

Según ha indicado el partido en una nota, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha rechazado elevar al Pleno municipal la conformidad al acuerdo urbanístico con la Junta de Andalucía sobre los ámbitos Cartuja-Canal Expo y Jardines del Guadalquivir, "tras perder el PP la votación al contar con un concejal menos".

"Lo ocurrido hoy demuestra que este proyecto no sólo es negativo para la ciudad, sino que además se está gestionando desde la improvisación y sin la mínima solvencia", ha señalado Muñoz, quien ha reiterado que "cambiar suelos para empresas tecnológicas y dedicarlos a bares y hoteles no es lo que necesita Sevilla".

"Es una operación negativa para Sevilla, que no atiende el interés general de la ciudad. Nuestro Parque Científico y Tecnológico necesita ampliarse y necesitamos más suelo para ello, y esta operación del Partido Popular en el Ayuntamiento va en sentido contrario", ha subrayado.

Asimismo, Muñoz ha insistido en que "hay que frenar esta operación especulativa" y ha criticado que "el señor Sanz no tiene modelo de ciudad, improvisa y no atiende al interés general".

El portavoz socialista ha subrayado, además, que el trámite fallido "ignoraba advertencias técnicas relevantes recogidas en el informe del secretario general del Pleno, que alertaba de la falta de previsión en caso de que no se apruebe el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), así como de las dudas sobre la valoración económica de la actuación en los Jardines del Guadalquivir, basada en informes externos sin validación municipal".

"Estamos ante un expediente con demasiadas incertidumbres, sin garantías jurídicas claras y con riesgos económicos que no han sido evaluados con rigor", ha advertido.

El Grupo Socialista ha reiterado su "rechazo frontal" a esta operación y su "compromiso de trabajar para revertirla". A su juicio, la recalificación del Canal de la Expo "supone renunciar al modelo de ciudad recogido en el Plan General, orientado a la innovación y al empleo de calidad, para sustituirlo por usos ligados principalmente a la hostelería y el turismo".

"Revertir esta operación es una oportunidad para apostar por un modelo de ciudad basado en el conocimiento, la innovación y el empleo de calidad, frente a un urbanismo a la carta que no responde al interés general", ha concluido.