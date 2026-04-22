El PSOE de Lora (Sevilla) critica la "incoherencia" del PP al reprobar a Sandra Pérez "con el único interés de atacar"

Archivo - La concejala del Consistorio de Lora del Río (Sevilla), Sandra Pérez, en imagen de archivo. - AYTO.LORA DEL RÍO - Archivo

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Lora del Río (Sevilla) ha lamentado profundamente el "uso partidista" que el gobierno municipal del Partido Popular ha hecho del último pleno, donde, haciendo valer su mayoría absoluta, aprobó una moción de reprobación contra la concejala Sandra Pérez basada en "acusaciones graves, inconsistentes y carentes de prueba alguna".

Tal y como ha subrayado la formación en una nota de prensa, "resulta especialmente llamativo que el Partido Popular pretenda justificar dicha reprobación por la repercusión mediática del asunto, cuando fueron ellos mismos quienes pusieron en circulación esta polémica mediante la emisión previa de una nota de prensa y su amplificación interesada".

En este sentido, el partido ha subrayado que "generan el ruido y posteriormente lo utilizan como argumento político, en un ejercicio evidente de incoherencia y manipulación".

Por ello, el PSOE local ha añadido que nadie ha tenido acceso a la conversación íntegra a la que hacen referencia, y que, pese a ello, el Partido Popular se permite acusar públicamente a una concejala elegida democráticamente de hechos de "extrema gravedad sin aportar prueba alguna".

Frente a esta situación, la propia Sandra Pérez ha "actuado como corresponde" a juicio del partido, quien ha indicado que "todos estos hechos están debidamente denunciados y ya en manos de la Justicia, que será quien determine la verdad".

En esta línea, el citado comunicado ha afirmado que el Partido Popular "ha optado por impulsar una campaña de descrédito personal que traspasa los límites de la política y entra en el terreno del señalamiento".

"Una estrategia que solo puede entenderse como un intento de desviar la atención de los verdaderos problemas que afectan a nuestros vecinos", ha subrayado.

De esta manera, desde el Grupo Socialista han trasladado "todo nuestro apoyo a la concejala Sandra Pérez, así como nuestra confianza en que será la Justicia quien ponga fin a esta situación".

Del mismo modo, han condenado el "uso irresponsable" que el Partido Popular está haciendo del pleno del Ayuntamiento, "convirtiendo una institución que debe estar al servicio de la ciudadanía en un instrumento para el ataque político y la confrontación estéril".