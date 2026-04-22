El PP reprocha a Puente que "tardase casi un mes en valorar la complejidad de la obra del AVE en Álora"

El secretario general del PP de Málaga y candidato a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, José Ramón Carmona, en un reparto informativo - PP

Carmona critica que encima "presuma de su incompetencia": "Se ríe de los malagueños"

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga y candidato a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, José Ramón Carmona, ha reprochado este miércoles al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "tardase casi un mes en valorar la complejidad de la obra del AVE en Álora" y "encima presuma de su incompetencia". "Una vez más, se ríe de los malagueños", ha apostillado.

Carmona ha afeado al dirigente socialista que "no ha hecho nada por mejorar el Cercanías o la red ferroviaria de la provincia, tampoco para atajar el colapso de tráfico en la zona Este de la A-7", por lo que ha alegado que "existen motivos de sobra para pedir su dimisión".

Así lo ha expuesto durante una visita a Rincón de la Victoria (Málaga), donde ha participado en un reparto informativo y ha lamentado que "hace ya un mes que pedimos en el Congreso de los Diputados tener acceso al expediente sobre la obra de Álora y ahora viene el señor Puente a decirnos en un tuit que se trata de una obra muy compleja".

"Lo cierto y verdad es que el Ministerio tardó prácticamente un mes en contratar a una empresa especialista en Geotecnia y en intensificar los trabajos en Álora, y que tampoco se han ejecutado mejoras para poner fin a los atascos en la A-7 en estos ocho años", ha manifestado Carmona.

Asimismo, ha criticado que "ni siquiera se hayan impulsado medidas transitorias, como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida de la DGT para descongestionar los atascos cuando hay un accidente o avería".

Es más, ha añadido, "es que Tráfico no cuenta en Málaga con un servicio de grúa para la retirada de vehículos pesados, llegando el Gobierno a confirmar atascos de hasta 10 horas por este motivo".

"Deberíamos tener un Gobierno que se preocupara y que se ocupara de poner soluciones reales encima de la mesa para mitigar estos atascos permanentes que sufren los vecinos de Rincón de la Victoria y de la zona oriental de la provincia; una situación de caos de tráfico permanente ante la que los socialistas no hacen nada, mientras que el responsable de la cartera de Transportes se enorgullece con que la obra del AVE sea muy compleja".

"¿Por qué no ha facilitado el informe de esta actuación? ¿Por qué no se dio cuenta antes de la complejidad de la obra e intensificó los trabajos? ¿Por qué se dieron varias fechas fallidas de apertura de la línea de alta velocidad?", ha cuestionado, al tiempo que ha señalando que "lo que hemos tenido es un engaño claro por parte del ministro Puente, que cree que los malagueños deberíamos darle las gracias por acometer una obra compleja que él consideró que no lo era al principio", ha resaltado.

En este punto, el dirigente 'popular' ha criticado que "la falta de Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años se traduce en la falta de mantenimiento de las infraestructuras de transporte en la provincia" y ha contrapuesto esta "caótica gestión" del Ejecutivo de Sánchez con "la estabilidad del Gobierno de Juanma Moreno, con siete presupuestos aprobados en siete años y siete bajadas de impuestos, frente al infierno fiscal al que nos ha sometido Montero en estos siete años", ha concluido.

