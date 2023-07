El PSOE de Lora (Sevilla) culpa al PP de la devolución de las ayudas por licitarlas con "bajos precios de partida"

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Después de que el actual alcalde de Lora del Río (Sevilla), el popular Antonio Miguel Enamorado, acusase al anterior Gobierno de coalición entre el PSOE-IU y Coalición con Lora (CcL) de una "mala gestión" económica fruto de la cual el Ayuntamiento habría de devolver ayudas por valor de medio millón de euros por su no ejecución, el PSOE ha replicado que las citadas subvenciones corresponden al año 2021, es decir al periodo de gestión del PP; y han "quedado desiertas por los bajos precios de partida por los que salieron a concurso" durante la etapa popular.

En un comunicado, los socialistas han criticado las "mentiras" del alcalde popular, quien manifestaba que el Ayuntamiento, fruto de la gestión de los socialistas, afronta la devolución de 140.000 euros cosechados para la seguridad vial y asfaltado en El Zahornil por "incumplimiento en el periodo de adjudicación"; de 42.000 euros para un camión cuba; 59.000 euros obtenidos para un camión cesta; 139.000 euros "no ejecutados" en actuaciones comprometidas en el Polígono Matallana; 93.000 euros para placas solares en la piscina cubierta y 115.000 euros del plan provincial Contigo para medidas de dinamización social.

Según el alcalde popular, el Consistorio "tendrá que devolver" este cuantioso montante a otras administraciones públicas, "en los próximos meses".

Pero el anterior alcalde socialista, Francisco Carrasco, quien gobernó prácticamente los últimos once meses del anterior mandato municipal mediante un gobierno de coalición entre el PSOE, IU, Compromiso con Lora y el edil no adscrito que figuraba en las listas del PP; gracias a una moción de censura derivada de la grave crisis que sufría el Grupo popular, ha asegurado que tales acusaciones "no se ajustan a la realidad".

Así, ha defendido que su equipo de gobierno peleó "con uñas y dientes por todas las subvenciones del último año de desgobierno de Enamorado, en el que las guerras internas del Partido Popular bloquearon toda la gestión del Ayuntamiento y muchas de las subvenciones estaban abandonadas y preparadas para ser devueltas".

Las ayudas públicas aludidas por el alcalde popular, según el exalcalde del PSOE, "son del año 2021, cuando él todavía era alcalde, y si corren el riesgo de ser devueltas es porque después de haber hecho todo lo posible sacando las licitaciones, éstas han quedado desiertas por los bajos precios de partida por los que salieron a concurso".

"Por ejemplo, con las ayudas de 140.000 euros para seguridad vial y asfaltado, lo que ocurrió es que Enamorado no se dejó asesorar por los técnicos municipales y sacó contratos por lotes cerrados, de manera que la subida desorbitada del precio del asfalto provocó en varias ocasiones que la licitación se quedara desierta", precisa, detallando además como más ejemplo que en el caso de los fondos para las placas solares de la piscina y de medidas de dinamización social, "el ayuntamiento se vio obligado a resolver de oficio los contratos con las empresas adjudicatarias", por incumplimiento de la primera y "falta de solvencia" la segunda.

"Antonio Enamorado está dedicando sus primeras semanas de gobierno a paralizar el Ayuntamiento para manchar la gran gestión del equipo de gobierno anterior, mintiendo sin ningún fundamento", ha alertado el ex primer edil y actual portavoz municipal del PSOE.