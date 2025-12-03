PSOE pide cancelar la presentación de un libro "que niega la violencia de género" en una biblioteca pública de Sevilla

Archivo - La edil del PSOE Encarnación Aguilar - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Encarnación Aguilar, ha pedido este miércoles al Ayuntamiento de Sevilla que exija a la Junta de Andalucía la cancelación de la presentación del libro de Juan Soto Ivars, prevista para el jueves 4 de diciembre en la Biblioteca pública Infanta Elena y que, a su juicio, "fomenta el negacionismo de la violencia de género".

Según una nota emitida por el partido, Aguilar ha subrayado que la celebración de este acto "pone de manifiesto una preocupante falta de sensibilidad institucional" y ha advertido de que "no se puede utilizar un espacio público para dar visibilidad a relatos que alimentan estereotipos que pueden perjudicar a las víctimas de violencia de género".

En palabras de Aguilar, la obra "ahonda en el discurso sobre las denuncias falsas para deslegitimar a las mujeres que se atreven a denunciar este tipo de maltrato".

Asimismo, la edil socialista ha enmarcado que la Biblioteca Infanta Elena forma parte del Sistema Andaluz de Bibliotecas, regulado por la Ley 16/2003, que exige, según comenta, que la programación cultural en espacios públicos respete los valores democráticos y contribuya al interés general.

Además, ha insistido en que tanto la Ley Orgánica 1/2004 como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género "obligan a todas las administraciones a evitar la difusión institucional de mensajes que puedan socavar la credibilidad de las víctimas".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado formalmente al alcalde que inste a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para evitar la celebración de dicho acto.