SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha declarado que "no se siente acorralado, ni va a dimitir", ante una pregunta formulada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, sobre el presunto cobro de sobresueldos por parte de los actuales responsables de Hacienda, en la que ha instado al primer edil a "dar la cara" ante las informaciones que se han publicado en las últimas semanas.

En este sentido, el alcalde de Sevilla ha garantizado que "no se ha hecho nada ilegal", indicando que "ya está todo dicho". Se trata de un tema que "no tiene ningún recorrido, ya que se dieron las explicaciones pertinentes desde el primer momento". Tanto el delegado de Hacienda, Juan Bueno, como la exdelegada de Hacienda en el mandato de Zoido, Asunción Fley "han dado las pertinentes explicaciones" tras darse a conocer las informaciones sobre los supuestos sobresueldos. Además, ha proseguido el alcalde, el pasado lunes 17 de febrero "ya hablé sobre este tema y volví a dar explicaciones el pasado martes", por tanto "lo que ocurre es que lo que el PSOE quiere escuchar, no es lo que pasó".

Por su parte, Muñoz ha acusado a Sanz de mantener "un silencio atronador durante muchísimos días" y ha hablado "cuando se ha sentido acorralado" con explicaciones "que en algunas ocasiones lo único que han hecho es sembrar más dudas". Así, ha instado al alcalde a "pedir disculpas" y a reconocer que "no pinta bien, porque son supuestos sobresueldos que señalan a parte de su equipo de Hacienda cuando también el alcalde era responsable del Partido" y ha recordado al alcalde que "se gastó 35.000 euros de fondos públicos para fletar autobuses para un miting del PP".

De este modo, Muñoz ha preguntado "cómo se va a gestionar el presupuesto de 2025 del Ayuntamiento de Sevilla con Vox, un grupo que pide su dimisión" y si "se piensas adoptar medidas para atajar políticas y restablecer la confianza de la ciudadanía".

"GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL"

Por su parte, el primer edil ha justificado todos los pagos como "gastos de funcionamiento de Partido" y ha señalado que cuando fue presidente provincial o secretario general del Partido Popular "nunca hubo un sobresueldo". Así ha señalado que "han tenido que irse al año 2011 para intentar traer una auténtica campaña de difamación". Se tratan de unos gastos que "provenían de asignación de grupos políticos y se han gastado conforme al artículo 73.3 de la Ley".

El alcalde ha insistido en que "se está haciendo un escándalo con hechos que ni vulneran la ley ahora, ni la vulneraban en el año 2011" pidiendo a Muñoz que "no se preocupe por el Partido Popular, sino por los problemas que le afectan a la ciudad, haciendo una oposición constructiva".

A lo que el líder del PSOE en Sevilla ha indicado que "es imposible que el alcalde esté centrando en resolver los problemas de Sevilla, porque lo que faltaba a su inoperancia, ineficacia e improvisación, es la sospecha de sobresueldos", acusando de que "se trata de un modus operandi que recuerda al de Bárcenas y si los gastos estaban fiscalizados por Génova no nos podemos quedar tranquilos", ha zanjado.