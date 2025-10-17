El PSOE pide al gobierno municipal de Sevilla una línea de ayuda humanitaria específica para Gaza

Imágenes la manifestación convocada por el sindicato de Estudiantes en apoyo al pueblo palestino, a 2 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este viernes una moción para que el gobierno local impulse una línea específica de apoyo humanitario destinada a la población civil en Gaza.

Durante la Comisión de Control y Fiscalización celebrada este viernes en el ayuntamiento, la portavoz socialista, Sonia Gaya, ha iniciado su comparecencia con una petición de minuto de silencio por las víctimas en la Franja de Gaza. A la iniciativa se han sumado todos los concejales presentes, a excepción de los representantes del grupo municipal VOX.

Gaya ha insistido en la necesidad de aprobar una declaración institucional y ha acusado al Partido Popular de "cómplice al negar el genocidio en Gaza". La portavoz ha remarcado que la situación en Gaza es "insostenible" y ha hablado de "obligación moral y política actuar desde lo local para contribuir a aliviar el sufrimiento de las víctimas y defender su dignidad".

La concejal ha destacado que la Junta de Gobierno Local "aprobó una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2025 con el objetivo de reforzar la cooperación internacional y la ayuda a las víctimas de desastres naturales o conflictos armados". Además, ha señalado que la convocatoria de 2025 de la Unidad de Cooperación al Desarrollo "incluye expresamente los territorios palestinos como zona prioritaria para la concesión de ayudas".

En esta línea, ha pedido al Gobierno de la ciudad que, junto con la creación de una nueva línea específica de apoyo a Gaza, "se prioricen los proyectos de acción humanitaria, sanitaria, alimentaria y educativa desarrollados por ONG y entidades sin ánimo de lucro que actúan sobre el terreno".

En respuesta ha dicha petición, el concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento, José Luis García, ha asegurado que el proceso del nuevo plan de cooperación del desarrollo está "abierto" y que se están "produciendo reuniones con las diferentes entidades".

Durante el debate, Gaya ha acusado al gobierno municipal de "prohibir" la venta de pulseras de Palestina durante la Velá de Bellavista. Una cuestión que ha negado el delegado del distrito, Álvaro Pimentel.