El PSOE pide prohibir apartamentos turísticos en edificios residenciales para frenar la expulsión de sevillanos

El portavoz del PSOE visita en Triana obras de apartamentos turísticos proyectadas en edificios residenciales - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha exigido "medidas urgentes y contundentes" para frenar la expulsión de los vecinos de sus barrios; entre ellas, que se prohiba levantar apartamentos turísticos en edificios residenciales. Para ello, remarca el PSOE, es necesario modificar el PGOU y eliminar la compatibilidad de uso en los suelos residenciales.

Dicha norma permite que los promotores puedan construir apartamentos turísticos en edificios donde antes había viviendas. De este modo, sería posible frenar la proliferación de apartamentos turísticos, los cuales han crecido más de un 65 por ciento en solo tres años, según los datos oficiales, explica el Grupo Socialista en una nota de prensa.

"La prioridad absoluta en este momento está en facilitar el acceso a la vivienda, por tanto, no lo pongamos más difícil convirtiendo estos edificios en apartamentos turísticos", ha dicho Muñoz tras pasear por varias calles de Triana con edificios en obras que pasarán de ser residenciales a turísticos.

El portavoz socialista ha puesto como ejemplo lo que sucede en el número 62 de la calle San Jacinto, donde próximamente comenzarán a operar 54 apartamentos turísticos en un bloque donde antes vivían 54 familias.

Eliminar la compatibilidad de uso en suelos residenciales es solo una de las medidas planteadas por los socialistas para frenar la expulsión de los sevillanos de sus barrios, un proceso que se extiende "como una mancha de aceite por toda la ciudad". La hoja de ruta exige, "de manera inmediata no otorgar ni una licencia más destinada a pisos turísticos en la ciudad".

Asimismo, el portavoz socialista también defiende la necesidad de activar mecanismos institucionales para recuperar muchas de las licencias ya existentes, permitiendo así la reconversión de estos alojamientos turísticos en viviendas habituales y asequibles para los vecinos.

Muñoz ha recordado que esta batería de medidas ya fueron planteadas en el Pleno Extraordinario sobre vivienda del pasado mes de mayo, pero todas ellas recibieron el bloqueo de PP y Vox. "Solo hace falta tener voluntad política para garantizar vivienda asequible, frenar la turistificación y que los sevillanos puedan seguir viviendo en sus barrios: Hay que actuar ya", ha concluido el portavoz socialista.