El PSOE propone una calle en Sevilla para José León Trejo, el primer represaliado identificado en la fosa de Pico Reja

Archivo - Dos personas con la bandera republicana caminan por el cementerio de San Fernando para asistir al acto "institucional" de cierre de la fosa de Pico Reja. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista propondrá en el próximo Consejo de la Memoria una calle para José León Trejo, el primer represaliado identificado en Pico Reja por pruebas de ADN, cinco años después de la apertura de la fosa en el Cementerio de San Fernando.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el grupo pedirá que se impulse un acto de reconocimiento para José León Trejo y que se rotule una nueva calle en Sevilla con su nombre en homenaje a su servicio a la ciudad.

En este sentido, el concejal Juan Tomás de Aragón, ha afirmado que es el "justo reconocimiento a la trayectoria y dedicación" de quien ostentaba el cargo en 1936 de teniente Alcalde de la ciudad de Sevilla.

Asimismo, el próximo 24 de junio, la familia de José León Trejo recibirá "tras muchos años de espera" los restos de su familiar, aunque "de manera no oficial", tal como ha precisado el edil socialista, ya que el Gobierno Local "no ha preparado ningún acto de reconocimiento". "Parece que les incomoda y les molesta cumplir con la ley en temas de memoria democrática", ha avisado.

Además, ha criticado la "falta de interés" que han demostrado Junta y Ayuntamiento en las labores de exhumación de la Fosa de Monumento, también ubicada en el cementerio sevillano. "Llevamos más de tres años esperando que se firme un convenio para exhumar a las miles de víctimas de represaliados del Golpe de Estado, y parece que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no tienen ninguna intención", ha señalado.

Ante esta situación, De Aragón ha pedido que "den un paso al lado" y "dejen a las administraciones que "sí quieren recuperar los restos de estas miles de víctimas", como la Diputación de Sevilla y el Gobierno de España.