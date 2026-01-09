PSOE propone un plan para la recuperación de la barriada de Las Américas y del entorno del Mercatemático en Sevilla

Operativo policial en el entorno de Mercatemático. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este viernes en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno una propuesta de acuerdo para la recuperación integral de la barriada de Las Américas y del entorno del Mercatemático, que será sometida a votación en el próximo Pleno municipal.

La iniciativa responde al "grave deterioro urbano, social y medioambiental que sufre la zona desde hace años y que se ha agravado durante el actual mandato municipal por la falta de planificación, la descoordinación entre áreas y la ausencia de una estrategia clara por parte del Gobierno local", según ha indicado el partido en una nota.

La concejala socialista Natalia Buzón ha señalado que Las Américas "ha llegado a una situación límite como consecuencia directa de la inacción del Ayuntamiento". "No estamos ante problemas puntuales, sino ante un abandono estructural que afecta a la seguridad, la salubridad y la dignidad de todo un barrio", ha afirmado.

La propuesta socialista plantea la elaboración y ejecución de un plan permanente de actuación, con coordinación efectiva entre Policía Local, Lipasam y Servicios Sociales, que "permita erradicar de forma sostenible la venta no autorizada, recuperar el espacio público y atender las situaciones de exclusión social existentes".

Asimismo, el acuerdo recoge el refuerzo inmediato de los servicios de limpieza y parques y jardines, la reparación de acerados deteriorados, la mejora de las zonas verdes, campañas periódicas de desratización y desinfección, así como un aumento de la presencia policial, especialmente los fines de semana y en los horarios de mayor conflictividad.

El Grupo Socialista también ha pedido un estudio urgente para mejorar el transporte público en la barriada, así como la puesta en marcha inmediata del nuevo Centro de Salud, financiado con fondos del Ministerio de Sanidad, y cuya apertura sigue pendiente. Por último, la iniciativa incluye la adscripción administrativa de la barriada de Las Américas al Distrito Cerro-Amate, "una demanda histórica del vecindario".

"Es una petición lógica, coherente con la realidad social y territorial del barrio, y que el Gobierno municipal sigue sin resolver ni explicar con claridad", ha señalado Buzón. Desde el PSOE han pedido al resto de grupos municipales que "estén a la altura y respalden una propuesta que no va de ideología, sino de justicia social, de derechos básicos y de respeto a los vecinos y vecinas de Las Américas"

Por su parte, el delegado del Ayuntamiento del distrito Cerro-Amate, José Lugo, ha defendido en la sesión que Las Américas es "un barrio joven con mucho futuro y que va a ser objeto de nuevas promociones de vivienda".

En esta línea, ha indicado que se está completando el proyecto de las SE-30 con Hytasa y que se está avanzando en el proyecto del nuevo centro de salud Nuestra Señora de los Dolores, que "entrará en funcionamiento a partir del mes de mayo".