El PSOE propone ventajas fiscales a quienes conviertan pisos turísticos en viviendas de alquiler asequible en Sevilla

Archivo - Candados de los pisos turísticos en el centro de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha planteado este domingo incentivar fiscalmente a los propietarios que decidan retirar sus viviendas del mercado turístico y destinarlas al alquiler asequible para residentes con el objetivo así de mejorar el acceso a la vivienda en la ciudad.

Según ha indicado el partido en una nota, la propuesta contempla la creación de ayudas y beneficios fiscales municipales para aquellos propietarios que transformen sus viviendas turísticas en alquiler de larga duración durante un periodo mínimo de cinco años.

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha señalado que Sevilla "necesita nuevas herramientas para afrontar una situación cada vez más complicada para miles de familias que buscan vivienda en la ciudad". "No basta con frenar la pérdida de vivienda residencial; también es necesario recuperar parte de la que ya se ha destinado a otros usos", ha indicado.

El PSOE ha puesto el foco en "actuar sobre los inmuebles que ya han salido del mercado residencial, favoreciendo su regreso mediante incentivos que resulten atractivos para los propietarios".

Los socialistas han indicado que el crecimiento de los alojamientos turísticos "ha coincidido con una reducción de la oferta de vivienda disponible para residentes y con un incremento continuado de los precios del alquiler en numerosos barrios de la ciudad". Esta situación "resulta especialmente visible" en zonas como el Casco Antiguo, Triana o Nervión, donde la presencia de viviendas destinadas al turismo ha experimentado un importante crecimiento durante los últimos años.

Para el PSOE, "el reto pasa por compatibilizar la importancia del turismo para la economía sevillana con el derecho de los vecinos a acceder a una vivienda".