El PSOE reclama un plan de choque de limpieza y de higiene en los colegios públicos de Sevilla Este

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado este viernes la "alarmante situación de suciedad y falta de mantenimiento" en varios colegios públicos de Sevilla Este, entre ellos el CEIP Maestro José Fuentes, donde las familias han protagonizado una protesta ante las puertas del centro para exigir una respuesta inmediata del Ayuntamiento "ante el deterioro de las condiciones higiénicas, que está derivando en un problema de salud pública para los alumnos".

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha acompañado a las madres y padres del colegio y ha comprobado cómo las quejas se extienden también a otros centros del distrito, como Jacaranda o Manantial. "El estado de estos centros es absolutamente inaceptable. Las aulas están sucias, los patios descuidados y los padres y madres nos trasladan que sus hijos llegan a casa con picaduras", informa el Consistorio en una nota de prensa.

"Estamos hablando de un problema de salud pública que el Gobierno municipal no puede seguir ignorando", ha señalado el edil socialista tras el encuentro con las familias. El concejal ha criticado al alcalde, José Luis Sanz, por su "inacción y desinterés" ante un problema "que se arrastra desde hace más de dos años y medio, sin que se haya adoptado ninguna medida efectiva para garantizar unas condiciones dignas de limpieza e higiene en los colegios públicos".

"Parece evidente que el señor Sanz está dejando caer deliberadamente el servicio de limpieza con el objetivo de privatizarlo más adelante, aunque eso sea a costa de la salud y el bienestar de nuestros niños y niñas", ha advertido.

El Grupo Municipal Socialista ha exigido poner en marcha un plan de choque urgente de limpieza en estos colegios públicos, que incluya refuerzo inmediato de las plantillas de limpieza y el aumento de las horas de trabajo diario en aulas y zonas comunes. "El PSOE denuncia y también propone. Queremos colegios públicos limpios, seguros y dignos, y eso exige actuar ya", ha subrayado el concejal socialista, que ha insistido en que el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar entornos saludables y seguros para todos los niños de Sevilla.