El PSOE de Sevilla afea al Ayuntamiento su falta de planificación para la Zúrich Maratón 2026

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha recriminado este sábado que la gestión del reciente incidente con las medallas del Zurich Maratón de Sevilla supone "un grave desprestigio" para una prueba deportiva de carácter internacional y "daña de forma directa la proyección y la imagen de Sevilla en el exterior".

Tras el comunicado de la organización en el que se informa de que las medallas originales no han podido llegar a tiempo y han sido sustituidas por otras de menor tamaño y fabricadas en madera con carácter urgente, el Grupo Socialista ha considerado que esta situación es "inadmisible en un evento de la dimensión y el reconocimiento internacional que tiene el Maratón de Sevilla", según ha recogido la formación política en una nota.

Para los socialistas del Ayuntamiento de Sevilla "este incidente es una prueba más de la falta de planificación y previsión del Gobierno municipal del PP", que, asu juicio, "vuelve a demostrar una gestión improvisada en un evento que debería ser motivo de orgullo para la ciudad".

Según apuntan desde el Grupo Municipal, el maratón "no solo es una cita deportiva, sino también un escaparate internacional que proyecta la imagen de Sevilla como ciudad moderna", capaz de organizar grandes acontecimientos con garantías.

"No podemos permitir que fallos logísticos de esta magnitud empañen el esfuerzo de miles de atletas ni la reputación de nuestra ciudad", han añadido.

A esta situación se suma, según el Grupo Socialista, el estado del circuito urbano, con calles que presentan socavones y baches que no han sido corregidos a tiempo, lo que supone "un riesgo evidente" para la seguridad de los corredores.

"Es incomprensible que, ante una prueba de 42.195 metros que recorre los principales ejes de Sevilla, no se haya actuado con la diligencia necesaria para garantizar un pavimento en condiciones óptimas", han afirmado.

Asimismo, el cambio del circuito por el exceso de obras también supone un nuevo desprestigio para un recorrido considerado como uno de los más bellos de Europa.

"Al tener que pasar hasta tres veces por los mismos puntos, la prueba pierde parte de su atractivo", han precisado los socialistas.

Por todo ello, el PSOE provincial ha exigido explicaciones públicas al Gobierno local sobre lo ocurrido, así como la adopción de medidas para que las medallas originales sean enviadas posteriormente a todos los maratonianos participantes como reconocimiento al esfuerzo realizado.

"Sevilla merece una gestión a la altura de su nombre y de su prestigio internacional. Los atletas que han confiado en nuestra ciudad también", han concluido desde el PSOE del Ayuntamiento de Sevilla.