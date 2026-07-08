PSOE de Sevilla afea "ineficacia y torpeza" del alcalde con toldos en la Avenida: "Lleva dos años mareando la perdiz"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha criticado este miércoles 8 la "ineficacia y la torpeza" del Ayuntamiento, "que tras dos años ha sido incapaz de instalar los toldos en la Avenida de la Constitución".

Según ha precisado la formación en una nota, tras la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, el Gobierno local ha anunciado que este verano "solo se colocará una prueba piloto en un único tramo de la vía, lo que dejará de nuevo a la principal arteria de la ciudad sin la sombra prometida". "Después de dos años mareando la perdiz, la Avenida de la Constitución no tendrá toldos", ha criticado Muñoz.

En contexto, el Consistorio hispalense precisó el pasado martes 7 que instalarán un primer paño del entoldado de la Avenida de la Constitución una vez que la Junta de Andalucía autorice el proyecto y como comprobación antes de colocar la totalidad del sistema.

De este modo, Urbanismo diseñó un nuevo entoldado para esta importante vía de la ciudad, del que se han presentado dos propuestas ante la Comisión de Patrimonio, que determinará cuál de ellas resulta más adecuada para este espacio.

No obstante, Muñoz ha cuestionado la estrategia del alcalde de "desviar responsabilidades de forma constante". "Siempre buscan un culpable, que si patrimonio, que si la Junta de Andalucía, que si los edificios, que si los vecinos, pero lo cierto y verdad es que no encuentran la solución".

Para Muñoz, este desenlace es "la prueba evidente" y el "botón de muestra" de un Gobierno municipal "que no sabe qué hacer con Sevilla, que improvisa y que está continuamente buscando soluciones que luego no pueden llevarse a efecto".

En esta línea, el portavoz socialista ha afeado el coste económico de esta gestión, asegurando que "hay una falta de programación y un presupuesto que se ha tirado a la basura por la ineficacia del Gobierno". Esta "falta de previsión ya quedó al descubierto" el año pasado cuando los toldos "llegaron a finales de agosto y solo daban sombra al tranvía con un coste de 300.000 euros".

Por su parte, la formación ha detallado que en 2026 el primer edil "culpó a la Comisión Provincial de Patrimonio por los retrasos", una versión que desmintió su propia compañera de partido, la consejera de Cultura Patricia del Pozo, al revelar que el Ayuntamiento "no entregó el proyecto definitivo hasta principios de junio".

Desde el PSOE han advertido que la "nefasta gestión" con el entoldado no se limita a la Avenida. Los socialistas "señalan retrasos idénticos en el Puente de San Telmo y la ausencia total de toldos en calles donde se habían anunciado para este verano", como Córdoba o Alfonso XII, así como en enclaves tradicionales como la Plaza del Pan.

"Es verdad que la ciudad necesita más sombra, sobre todo más árboles y más fuentes para que podamos soportar mucho mejor el calor", ha concluido Muñoz, sentenciando que la situación de la Avenida "es el reflejo de un alcalde que carece de un proyecto serio para la ciudad".