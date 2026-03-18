El PSOE de Sevilla afea a Moreno que "someta" a la comarca de La Vega a un "colpaso continuo" en Atención Primaria

Archivo - El portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, atiende a los medios ante el Hospital Macarena, en foto de archivo. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha afeado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "someta" a la comarca de La Vega a un "colapso continuado" en la Atención Primaria en centros de salud, "donde es casi imposible lograr una cita médica, faltan pediatras y están cerradas las urgencias en algunos municipios".

"Los vecinos de Villaverde del Río llevan años manifestándose, con el apoyo de su Ayuntamiento, por el cierre de las urgencias 24 horas que Moreno impuso con la excusa del Covid. Este cerrojazo colapsa, por ejemplo, la Atención Primaria de Brenes, con falta también de especialistas para realizar ecografías", ha advertido Recio en un comunicado.

El número dos del PSOE de Sevilla ha enumerado otras "graves carencias" en la Atención Primaria de dicha comarca, como la ausencia de pediatras en Alcolea del Río, la falta de atención médica por las tardes y los fines de semana en Villanueva del Río y Minas o los "numerosos problemas" en Lora del Río, que llevó a los vecinos del municipio a entregar más de 5.000 firmas en el Parlamento andaluz para reclamar a la Junta una "solución urgente".

"No estamos hablando de problemas puntuales ni casuales; todo obedece a un plan perfectamente trazado por Moreno para deteriorar la sanidad pública en beneficio de la privada. Lo está padeciendo la Atención Primaria en cada uno de los municipios de la provincia, pero el colapso, los recortes y la saturación también se ceban con los hospitales comarcales y con los hospitales de referencia de Sevilla", ha asegurado Recio.

Para el dirigente socialista "en muy pocos meses, los ciudadanos y ciudadanas tendrán la oportunidad de castigar en las urnas el grave deterioro de los servicios públicos que está llevando a cabo Moreno".