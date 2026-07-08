PSOE de Sevilla alerta de "acoso inmobiliario" tras tres detenciones al intentar 'desokupar' los corralones de Castellar

Fachada del colegio concertado Calderón de la Barca, en la calle Castellar - PSOE

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lamentado los hechos ocurridos en la tarde de este martes en los corralones de la calle Castellar, donde tres empleados de una empresa de 'desokupación' han sido detenidos "por allanar de forma violenta" la vivienda de una inquilina. El concejal del PSOE lo considera un "claro ejemplo de acoso inmobiliario" en busca del "pelotazo urbanístico".

En una nota de prensa, Muñoz cree que se ha llegado a una "situación límite" después de que los inquilinos que todavía residen o desarrollan su labor artesanal en este espacio llevaran meses denunciando su indefensión ante el acoso. "Lo primero es garantizar la salud de las personas", ha insistido.

Asimismo, el portavoz del PSOE ha recordado que dicha situación busca la expulsión de sus inquilinos para hacer posible el cambio del suelo, "puesto que se pretende cambiar un colegio por un hotel y sustituir vivienda protegida, equipamientos y suelo productivo por viviendas de lujo", ha explicado Muñoz, al tiempo que ha remarcado que la modificación del planeamiento prevista permitiría que la operación privada obtuviera "una revalorización mínima de 6,5 millones de euros".

Por este motivo, el PSOE plantea paralizar la actuación hotelera, auditar la operación, calcular las plusvalías que generaría la modificación urbanística y estudiar de forma inmediata la expropiación de los terrenos por utilidad pública o interés social. La propuesta socialista contempla desarrollar en Castellar-Dueñas un proyecto público que combine vivienda protegida en alquiler, equipamientos educativos, sociales o culturales, rehabilitación del patrimonio, espacios públicos y zonas verdes, así como la protección de los talleres y de los usos productivos.

También plantea la creación de un corralón público destinado a artesanos, creadores, cooperativas y pequeños productores, así como el mantenimiento de espacios para actividades económicas vinculadas a los Servicios Avanzados.

CONTINUIDAD DEL COLEGIO GARANTIZADA

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, rechazaba días atrás estas declaraciones acerca del "pelotazo urbanístico" y desmentía ue el equipo de gobierno "vaya a avalar ninguna operación que comprometa la seguridad del entorno o la continuidad del colegio Calderón de la Barca".

"La Gerencia de Urbanismo no va a permitir ninguna actuación sobre dichos corralones que ponga en riesgo la seguridad de los vecinos ni la continuidad del colegio. Es una prioridad absoluta para el Gobierno local que preside José Luis Sanz", subrayaba el concejal de Urbanismo.

De la Rosa recordaba, además, que cualquier decisión urbanística que afecte a esta parcela tendrá como "condición innegociable" garantizar que el Calderón de la Barca siga funcionando con normalidad, al tiempo que afirmaba que Urbanismo está valorando la posibilidad de expropiar los corralones "como vía para garantizar tanto la seguridad del entorno como la continuidad del centro educativo".

"Frente al escenario que traslada el portavoz socialista, la situación actual de los corralones es el resultado de ocho años de abandono y dejadez por parte del PSOE: es una herencia que nos hemos encontrado y de la que nos haremos cargo", añadía el concejal del PP.