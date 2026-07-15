El PSOE de Sevilla alerta del riesgo de perder 20 millones de fondos europeos por retrasos en la obra del tranvibús

Archivo - Las zonas del centro de Sevilla de la Campana y Martín Villa, cortadas al tráfico por el inicio de las obras del tranvibús, a 22 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al gobierno municipal que aclare "de forma inmediata" si existe un riesgo real de perder los 20 millones de euros de la subvención concedida para la construcción del tranvibús hasta La Plaza del Duque, por retrasos en la obra.

Según ha detallado la formación socialista en una nota de prensa, el Ayuntamiento ha ampliado el plazo de las obras tres meses más, fijando el límite el 30 de septiembre, a pesar de que la orden ministerial establece el plazo máximo del 30 de junio de 2026 para la ejecución de la obra. "Gobernar a impulsos puede salir muy caro", ha afirmado el concejal del PSOE Juan Tomás de Aragón, quien considera que "la falta de planificación del PP" ha provocado que los plazos de ejecución hayan traspasado los límites marcados por la subvención.

Además, el edil ha mostrado su preocupación por las variaciones que los 'populares' han introducido en el proyecto, como la renuncia a la peatonalización del eje Puerta Osario-Duque que "podrían comprometer los fondos al alejarse del propósito original del proyecto presentado por el PSOE".

Ante este escenario, De Aragón ha preguntado directamente al PP si el proyecto que se está construyendo coincide con el que recibió el visto bueno de los fondos europeos. "Sevilla no puede permitirse perder las inversiones que ya tiene concedidas", ha defendido.

Por ello, los socialistas han instado al Gobierno de Sanz a explicar en qué resolución del Ministerio se recoge la existencia de una prórroga que permita ampliar los plazos hasta el 30 de septiembre, a la vez que ha advertido que la orden ministerial establece unos plazos estrictos y que cualquier falta de ejecución a tiempo que no esté debidamente justificada supondrá la pérdida total de la subvención.