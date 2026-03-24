PSOE Sevilla apunta a las elecciones como "horizonte para recuperar lo público" y destaca a Montero como "mejor opción"

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha asegurado este martes que la convocatoria de las elecciones autonómicas conocida en las últimas horas para este próximo domingo 17 de mayo es "el horizonte para recuperar lo público" en la capital andaluza, un "referéndum" para "defender lo público" frente a una gestión autonómica que, asegura, en los últimos años ha "desmantelado lo público para favorecer lo privado".

Así, en un audio remitido a medios, Recio ha tildado esta estrategia en materia de gestión de "una mercantilización de las competencias de la Junta de Andalucía conforme a su Estatuto de Autonomía". Al tiempo, ha apuntado a un agravamiento de la "desigualdad entre los andaluces".

Por todo ello, ha reivindicado, en la línea llevada a cabo por su partido a nivel nacional, a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, como "la mejor opción" planteada por los socialistas para esta convocatoria.

"Es una candidata con sobrada experiencia y cualificación, gran defensora de lo público", ha concluido.