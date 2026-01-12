El PSOE de Sevilla asegura que "están preparados" para que 2026 "sea el año del cambio político en Andalucía"

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, durante la Ejecutiva Provincial del partido. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que el partido "está preparado y su maquinaria está perfectamente engrasada para afrontar las Elecciones Autonómicas y llevar a María Jesús Montero a la Presidencia de la Junta de Andalucía".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir este lunes la primera reunión de la Ejecutiva Provincial del año, Javier Fernández ha señalado que "2026 será el año del cambio político en nuestra tierra".

"Andalucía necesita a una presidenta socialista que revierta los graves recortes en los servicios públicos que ha llevado a cabo Moreno Bonilla en siete años negros para la comunidad y muy negros para Sevilla", ha afirmado.

El dirigente provincial socialista ha defendido que el PSOE es el "único partido que defiende los intereses de Andalucía con hechos es el PSOE, tal y como ha demostrado María Jesús Montero en el nuevo modelo de financiación autonómica".

En contraposición, ha señalado que el actual presidente de la Junta, Juanmao Moreno, se va a presentar a la reelección "con una hoja de servicio que se resume en destrozar la sanidad y la educación públicas para que la privada engorde su negocio; en privatizar los servicios públicos, castigando especialmente a los ciudadanos de las zonas rurales",

En esta línea, Fernández ha criticado que el PP "haya ha intentado tapar su incapacidad de gestión confrontando diariamente con el Gobierno de España".

"Frente al ruido interesado y las mentiras del PP, la realidad de los números es incontestable: Montero ha conseguido que Andalucía sea la comunidad más beneficiada en términos absolutos. Estamos hablando de una inyección histórica de 4.850 millones de euros adicionales para nuestra tierra", ha destacado.

En este sentido, Fernández ha indicado que el nuevo modelo de financiación presentado por Montero "supone una corrección definitiva del déficit histórico de nuestra tierra". El dirigente provincial socialista ha reseñado que Moreno Bonilla exigía en noviembre un modelo que aportara 4.000 millones de euros a Andalucía. "Hoy, el Gobierno de España pone sobre su mesa 4.850 millones. Si rechaza este modelo, no está rechazando al PSOE, está robando ese dinero a los andaluces", ha afirmado.

Por último, el también presidente de la Diputación de Sevilla ha asegurado que el partido "trabajará intensamente para volver a obtener la confianza mayoritaria de los sevillanos y sevillanas y para defender sus derechos frente a las políticas privatizadoras de la derecha".