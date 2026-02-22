PSOE de Sevilla asegura que el 'Libro de Estilo' para actuaciones urbanísticas anunciado por el Ayuntamiento "no existe"

Archivo - Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, participa en el espacio #ElCorreopregunta, foro organizado por El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica. A 10 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España) - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo
SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista de Sevilla ha criticado este domingo que el llamado 'Libro de Estilo' de la Gerencia de Urbanismo, que el alcalde, José Luis Sanz, "prometió a bombo y platillo en la campaña electoral" y que en enero de 2024 anunció que se encontraba en proceso de redacción, "no existe como documento oficial". Así lo ha admitido ahora el propio Gobierno municipal en una respuesta escrita a una solicitud del PSOE.
En una nota de prensa, la formación socialista ha explicado que tras pedir formalmente una copia de ese supuesto libro, el PSOE ha recibido "una contestación clara y contundente: no hay libro, no hay expediente y no existe ningún documento aprobado". Según la Gerencia de Urbanismo, "no se trata de un texto normativo ni cerrado, sino únicamente de una supuesta reflexión interna sin validez administrativa, sino que es una reflexión conceptual y estratégica".
Para el portavoz socialista, Antonio Muñoz, esta respuesta confirma que el alcalde "vendió humo". "El libro de estilo para la ciudad que prometió el señor Sanz para marcar los criterios estéticos, patrimoniales y urbanísticos es un auténtico bulo, una mentira", ha afirmado.
Asimismo, Muñoz ha advertido que, "mientras se invoca un documento inexistente", se están ejecutando intervenciones urbanísticas "sin ningún tipo de criterio", poniendo como ejemplo las actuaciones realizadas en la Campana "con adoquines de distintos colores".
Por ello, el Grupo Socialista ha considerado "especialmente grave" que "durante más de un año el alcalde haya justificado decisiones urbanísticas en el casco histórico apoyándose en un documento inexistente".
"Se han tomado decisiones importantes amparándose en algo fantasma. Eso es muy grave y evidencia una falta absoluta de transparencia", han señalado desde el PSOE. Además, Antonio Muñoz ha cuestionado el modelo de ciudad que está impulsando el Gobierno municipal y ha planteado si existe realmente interés por actuar en los barrios.
"¿Nos olvidamos del resto de la ciudad que no sea el centro histórico? ¿Acaso Heliópolis, Ciudad Jardín o Nervión no merecen un mayor cariño y mejores intervenciones desde el punto de vista urbanístico?", ha preguntado.
Por otro lado, el PSOE ha considera inaceptable que se juegue con el patrimonio histórico de Sevilla y con el modelo urbano de la ciudad a base de anuncios y documentos inexistentes, y exige al alcalde que dé explicaciones públicas y aclare si mintió cuando anunció el Libro de Estilo o si, simplemente, no ha sido capaz de cumplir lo que prometió.
"El urbanismo de Sevilla no puede gestionarse con ocurrencias ni con excusas a posteriori. Hace falta rigor, seriedad y respeto", han concluido desde el Grupo Municipal Socialista.