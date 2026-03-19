El PSOE de Sevilla asegura que la provincia "perderá 1.667 plazas" para el próximo curso escolar

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla, portavoz y parlamentaria, Encarnación Martínez, en Almensilla (Sevilla) - PSOE SEVILLA

ALMENSILLA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla, portavoz y parlamentaria, Encarnación Martínez, ha asegurado este jueves que Andalucía "va a perder 7.400 plazas de educación pública para el próximo curso 2026-2027, de ellas 1.667 plazas serán eliminadas en la provincia de Sevilla".

Según una nota remitida por el partido, Martínez ha lamentado que la Junta "ha cogido la motosierra y en cuatro años ha suprimido cerca de 10.000 plazas públicas en toda Andalucía". En una atención a medios en Almensilla (Sevilla), junto al secretario general local y portavoz municipal, Alejandro Gutiérrez, la secretaria de Política Institucional del partido ha asegurado que la bajada de ratio "anunciada por el Gobierno andaluz es una tomadura de pelo".

"Ahora en precampaña, Moreno Bonilla promete que esta vez sí va a bajar la ratio en las aulas, pero hay trampa porque en los centros de gran demanda y donde falte espacio, los niños seguirán masificados", ha señalado Martínez.

La dirigente socialista ha subrayado que Juanma Moreno"ha dejado de ejecutar 400 millones de euros para infraestructuras educativas, un dinero que está en un cajón sin destinarse a las numerosas necesidades de equipamiento en los centros públicos de la provincia".

A su juicio, la Junta "cerrará en pocos meses la legislatura de la motosierra en los servicios públicos, en la sanidad, educación o dependencia, acabando con el Estado del Bienestar en nuestra tierra".

Por su parte, el secretario general de la agrupación y portavoz municipal, Alejandro Gutiérrez, ha criticado que Almensilla "lleva siete años sin avanzar nada en educación, con la complicidad del alcalde y de IU, que sostiene al Gobierno local".

"El IES Almensilla se inauguró hace cuatro años y aún está sin climatizar, no tiene ordenanza ni conserje", ha advertido el portavoz municipal socialista, que también ha apuntado a "falta de recursos y de personal en los colegios del pueblo", ha concluido.