El PSOE de Sevilla crea un grupo de trabajo para educación con críticas a la Junta y defensa de la Ley Celaá

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha asegurado este jueves que el Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno "ha demostrado en estos dos años de gobierno que su prioridad es la educación privada y concertada y no la defensa y el blindaje de la educación pública". En la constitución del grupo de trabajo provincial de educación del partido, la dirigente provincial socialista ha lamentado que el ecuador de la legislatura ha demostrado que el Ejecutivo de derechas ha traído un "cambio a peor" también en materia de educación.

"La educación pública está abandonada por Moreno Bonilla, ni se respetan las ratio de alumnos por aula, ni se han contratado profesores de refuerzo para garantizar las medidas sanitarias ni tampoco se ha invertido en mejoras muy necesarias en infraestructuras educativas", ha señalado la secretaria general del PSOE de Sevilla, mientras el Gobierno andaluz esgrime unas "8.000" contrataciones adicionales en el sistema público educativo ante las nuevas vicisitudes de la pandemia.

Verónica Pérez ha criticado que la Junta "olvide sistemáticamente nuevos proyectos de infraestructuras educativas muy necesarias en la provincia, como el nuevo CEIP Fernando Feliú de Gerena, el nuevo CEIP en San Ignacio del Viar de Alcalá del Río o el nuevo IES de Benacazón, el IES de La Algaba o la actuación en el IES El Molinillo de Guillena entre otros". "Ni están licitados, ni proyectados en algunos casos", alerta, mientras la Junta de su lado viene esgrimiendo proyectos en marcha como el nuevo instituto de Alcalá de Guadaíra, una demanda histórica.

Y también ha afeado al PP que no cumpla "ni siquiera sus propios compromisos electorales". "El PP prometió en la campaña electoral de las autonómicas eliminar todas las caracolas de la provincia algo que, por supuesto, no ha llevado a cabo, toda vez que la Consejería de Educación afrontó durante la etapa del PSOE no pocas críticas del PP por el número de aulas prefabricadas en los centros educativos.

"También prometieron un plan de Climatización y Eliminación del Amianto, pero ni siquiera cumplen la Ley de Bioclimatización aprobada por el Parlamento. En plena ola de frío, con los escolares acudiendo a clase con mantas, gorros y guantes, al consejero Imbroda (Cs) lo único que se le ocurre es aconsejar que los niños y niñas se abriguen más y que se abran las ventanas únicamente diez minutos, sin atender a ningún criterio científico", asevera.

Verónica Pérez se ha preguntado así "dónde han ido a parar los 384 millones enviados por el Gobierno de España a Andalucía para acondicionar los centros públicos al Covid-19 o adquirir filtros HEPA".

El grupo provincial de educación del partido también ha abordado la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), la conocida como Ley Celaá por la ministra del ramo, una norma "moderna y plural que defiende los valores de equidad y de inclusión", según ha afirmado la secretaria general del PSOE de Sevilla, frente a las críticas del PP, Cs o Vox por la incidencia de dicha regulación en la educación concertada o los centros de educación especial.

Al respecto, Verónica Pérez ha criticado la "irresponsabilidad de la derecha por mentir sobre los efectos de esta ley con el único objetivo de confrontar con el Gobierno de España e intentar sacar tajada electoral".