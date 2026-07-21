El PSOE de Sevilla critica la "especialmente preocupante" falta de presencia policial en los barrios

Archivo - Agentes de la Policía Local de Sevilla informa a un usuarios de patinete eléctrico de la entrada en vigor de la normativa que regula su uso. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha criticado la "especialmente preocupante" falta de efectivos y de presencia de Policía Local en los barrios de la capital hispalense, cuyas consecuencias ha asegurado que "los barrios ya están pagando".

Según ha precisado el líder socialista durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la reciente toma de posesión de 28 nuevos agentes ha resultado "insuficiente" y, si bien ha elevado a 45 las incorporaciones realizadas este año, está "muy lejos" de cumplir la "promesa" del alcalde, José Luis Sanz, quien, según ha sostenido Muñoz, ha garantizado la incorporación de 400 policías locales durante su mandato.

Asimismo, Muñoz ha lamentado que el Gobierno municipal haya presentado las nuevas promociones sin ofrecer el balance completo de la plantilla, dado que las incorporaciones han coincidido con jubilaciones, bajas y amortizaciones de plazas. Por lo tanto, "no basta con contar cuántos policías entran", sino que se ha solicitado que se de a conocer el incremento neto real.

En este sentido, el edil también ha advertido que, frente al incremento de ruidos, botellones, carreras ilegales, conductas incívicas y problemas de convivencia durante el verano, los vecinos "sienten más que nunca la falta de policías en sus calles" y la dificultad para obtener una respuesta cuando reclaman una intervención. Además, ha añadido que no se trata de "una percepción aislada" sino de "una denuncia que se repite en distintos barrios".

En contexto, las quejas vecinales han coincidido con las advertencias de los sindicatos policiales sobre la falta de personal y medios, los problemas organizativos y el desplazamiento de patrullas desde los distritos para cubrir grandes acontecimientos. Al respecto, Muñoz ha apuntado que, a pesar de que Sevilla debe garantizar la seguridad de sus grandes acontecimientos, no puede hacerlo "a costa de vaciar los barrios".

Frente a esta situación, el PSOE ha reclamado que el Ayuntamiento utilice plenamente la tasa de reposición, agilice las convocatorias y establezca una planificación que permita cubrir los grandes eventos sin retirar los servicios esenciales de los barrios.