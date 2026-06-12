El PSOE de Sevilla critica la gestión de los toldos de la Costitución: "algo huele muy mal"

(Foto de ARCHIVO) Imágenes de la Avenida de la Constitución de Sevilla luciendo los primeros toldos instalados. A 22 de agosto de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado la gestión de la administración local con los toldos de la Avenida de la Constitución, sobre la que han afirmado que "algo huele muy mal".

Según ha señalado el concejal socialista Francisco Páez, en un audio en respuesta a las declaraciones de este viernes del portavoz municipal, Juan Bueno. Tras la Junta Local de Gobierno, Bueno ha afirmado "no saber" si habrá toldos en la avenida este año, ante lo que Páez ha afeado que a su vez, el portavoz haya deslizado que "se está fabricando la nueva estructura". "Cómo es posible si no sabe aún cuál va a ser el visto bueno de la Comisión de Patrimonio", ha cuestionado el socialista.

En contexto, el portavoz del Gobierno municipal ha dejado en el aire la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución para este verano, al encontrarse el proyecto a la espera de autorización por parte de la delegación de Patrimonio de la Junta de Andalucía. "El Gobierno municipal hace todo lo que puede, pero los tiempos no dependen de nosotros", ha justificado.

Asimismo, ha expresado que "espera que se esté trabajando" en la fabricación de los toldos para no "perder tiempo" ante un visto bueno de la comisión, aunque hubiese que modificar el proyecto si esta lo considerase oportuno. En caso de el proyecto requiera modificaciones, ha sostenido que no serían cambios sustanciales porque "los toldos son toldos y las diferencias no deben ser muy apabullantes".