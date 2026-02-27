El PSOE de Sevilla critica el "lamentable" estado del cementerio tras el temporal y deja caer su privatización

Cartel en el cementerio de San Fernando advirtiendo de su cierre. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla David Guevara ha criticado el "lamentable" estado del cementerio de San Fernando, el cual sigue cerrado un mes después del último temporal sin que haya una fecha de reapertura. Según ha podido comprobar el edil socialista en una visita al camposanto sevillano, los efectos del temporal "siguen siendo visibles".

"Pese a que ya ha pasado casi un mes desde su cierre el pasado 2 de febrero, son muchos los árboles caídos que no se han retirado y continúan bloqueando el paso o que siguen encima de las tumbas en las que han provocado destrozos", destaca el concejal en una nota de prensa.

En opinión de Guevara, "es un tiempo inaceptable" para tener cerrado un servicio esencial del Ayuntamiento. Asimismo, el concejal socialista ha censurado que se haya "puesto en riesgo" a los trabajadores del cementerio, quienes tuvieron que trabajar "en los días más duros del temporal".

Por ello, Guevara ha exigido que se elabore un "plan de contingencia" ante emergencias climáticas que permita que los empleados del camposanto sevillano actúen con los equipos adecuados y en condiciones de seguridad cuando se den dichos episodios, cada vez más habituales. Del mismo modo, ha aludido a la falta de personal como uno de los factores que motiva su cierre.

"Los empleos no se cubren y, por tanto, esas vacantes no permiten ayudar a acelerar estos trabajos para poder reabrir el cementerio", ha explicado. Más allá del servicio público esencial, Guevara ha alertado de las "pérdidas económicas" que el cierre está suponiendo para un colectivo como los floristas que trabajan a las puertas del camposanto.

Guevara ha pedido a Sanz que entienda que el cementerio es un servicio público esencial y que debe abrir cuanto antes. "¿O es que está dejando caer el servicio con objeto de privatizarlo?", se ha preguntado el concejal socialista sobre las intenciones del alcalde.