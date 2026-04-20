PSOE de Sevilla exige "cambio radical" de políticas que priorice la "dignidad laboral" y la gestión pública "de calidad"

Los candidatos del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, Verónica Pérez y José María Villalobos, reunidos con el secretario de Sectores Emergentes de la Ejecutiva Provincial, Ramón Díaz. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, Verónica Pérez y José María Villalobos, acompañados por el secretario de Sectores Emergentes de la Ejecutiva Provincial, Ramón Díaz, han mantenido una reunión para analizar la situación de "dos sectores fundamentales para Andalucía" como son la investigación biomédica y la Ayuda a Domicilio. En ambos encuentros, los socialistas han recogido las "graves denuncias" de los trabajadores y han exigido al Gobierno del Partido Popular un "cambio radical de políticas que priorice la dignidad laboral y la gestión pública de calidad".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, por su parte, tras el encuentro con representantes de CCOO y de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, Villalobos ha expresado su preocupación por la situación de un sector "dominado por las grandes corporaciones, que tienen capacidad de negociación y que al final se está convirtiendo en un servicio muy depauperado".

Al hilo, Villalobos ha apuntado que esta circunstancia se traduce en "condiciones precarias para las trabajadoras, afectando a los usuarios, mientras se engrosan las cuentas de resultados de las grandes corporaciones".

Frente a este modelo, Villalobos ha explicado que la posición de los socialistas es "la gestión directa y la gestión pública del servicio será una de nuestras prioridades cuando lleguemos al Gobierno de Andalucía", al tiempo que ha asegurado que "estamos todos de acuerdo en que esa es la hoja de ruta".

En esta línea, el candidato ha alertado de que las listas de espera "son disparatadas, resolviendo solo casos leves y eternizando los más graves". "Andalucía está a la cola y el Gobierno andaluz no da ninguna señal de que para ellos sea una prioridad, más allá del marketing", ha afirmado, mientras que ha afeado que el PP aplique "el mismo modelo a la sanidad, la educación y la dependencia", esto es, según el candidato, "el negocio frente a la garantía de derechos y un servicio público de calidad que se adapte a las necesidades que los ciudadanos tenemos".

Por su parte, tras reunirse con una representación sindical de la Fundación Progreso y Salud, entidad dedicada a la investigación biomédica, Pérez ha recriminado que sus profesionales "se sienten absolutamente abandonados por el Gobierno andaluz". Asimismo, ha lamentado la situación de "investigadores andaluces, talento andaluz, en condiciones laborales absolutamente precarias, sin convenio desde hace unos quince años".

En relación, la candidata ha precisado que en 2019 ya existía un convenio pactado con el anterior Gobierno socialista, pero que el Ejecutivo del PP "se negó a firmarlo, supuestamente porque no tenía el visto bueno de la Consejería de Hacienda", mientras que ha considerado que "no han tenido voluntad política".

Para Pérez, los investigadores andaluces "siguen en una situación de abandono y de precariedad laboral que no merecen", pese a que ha considerado que "son lo mejor de Andalucía, son nuestro talento". A este respecto, ha concretado que la investigación biomédica es "la que nos puede salvar" si llegan otras situaciones complejas o complicadas, "como hemos vivido recientemente con la Covid".

En suma, ha advertido que son "los que pueden abrirnos esperanza y luz sobre algunas enfermedades y patologías que sufren los andaluces y, sin embargo, el Gobierno andaluz los maltrata en condiciones laborales absolutamente indignas".