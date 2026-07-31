El PSOE de Sevilla exige al Gobierno andaluz y al alcalde de Benacazón "transparencia" sobre la macroplanta de biogás

El dirigente del PSOE de Sevilla Rafael Recio participa, en Bollullos, en una concentración en protesta, por la macroplanta de biogás proyectada en Benacazón - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, ha participado en la tarde de este jueves por la tarde en la concentración convocada por la plataforma Stop Biogás Aljarafe-Doñana en Bollullos de la Mitación, donde ha trasladado el compromiso de los socialistas de llevar al Parlamento de Andalucía las "inquietudes de los vecinos afectados por el proyecto de macroplanta de biometano previsto en Benacazón.

Recio ha reclamado al alcalde de Benacazón y al Gobierno andaluz que "abandonen las medias verdades y actúen con absoluta transparencia ante un proyecto que está generando una enorme preocupación social en el Aljarafe". "Cuando miles de vecinos y vecinas tienen dudas sobre el impacto de una infraestructura de estas dimensiones, las administraciones tienen la obligación de ofrecer toda la información, no solo la que les interesa. La transparencia no puede administrarse a cuentagotas", ha asegurado el dirigente socialista en un comunicado.

Rafael Recio ha señalado que los ciudadanos "tienen derecho a conocer con claridad cuál es el alcance real del proyecto, qué informes existen sobre sus posibles impactos, en qué fase se encuentra la tramitación administrativa y qué criterios utilizará la Junta de Andalucía para adoptar una decisión definitiva".

Asimismo, ha subrayado que el PSOE ha acudido a esta movilización "para escuchar a los vecinos y vecinas, conocer de primera mano sus preocupaciones y trasladarlas a las instituciones, defendiendo que cualquier decisión sobre una infraestructura de estas características debe adoptarse con el máximo rigor técnico, ambiental y con todas las garantías de participación pública".

En este sentido, Recio ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista registrará iniciativas en el Parlamento de Andalucía para "exigir al Gobierno andaluz toda la información relativa al proyecto y que explique públicamente los criterios que está siguiendo durante su tramitación".

"No vamos a permitir que un asunto que afecta al presente y al futuro de toda una comarca se resuelva desde la opacidad. Los vecinos y vecinas merecen respuestas, información completa y decisiones fundamentadas", ha concluido el dirigente socialista.