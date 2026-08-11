El PSOE de Sevilla exige un plan para Palmas Altas ante el aumento de robos, la falta de servicios y alumbrado público

PSOE SEVILLA

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al Gobierno municipal dirigido por José Luis Sanz, la puesta en marcha de un Plan Específico de Servicios Públicos para Palmas Altas ante las "carencias" que está sufriendo este nuevo barrio, especialmente en materia de seguridad, alumbrado público, limpieza y recogida de residuos.

Según han detallado los socialistas, han alertado de que Palmas Altas "se encuentra en pleno crecimiento residencial, pero este desarrollo no está siendo acompañado por una planificación suficiente de los servicios públicos".

Asimismo, ha señalado que a la falta de contenedores y a la necesidad de reforzar la limpieza de calles y espacios públicos se ha sumado una situación especialmente preocupante, ya que los robos de cableado y material de las farolas "han dejado a oscuras durante la noche la avenida principal, distintas calles y zonas del parque".

En este sentido, la concejala socialista Carmen Fuentes ha indicado que "lo que está ocurriendo en Palmas Altas es el resultado de una falta de planificación por parte del Gobierno de Sanz". "Los vecinos no pueden asumir que haya calles y parques a oscuras, problemas de limpieza o falta de contenedores como si fueran algo normal", ha añadido.

Para Fuentes, la falta de iluminación "agrava" además los problemas de seguridad que han sufrido los vecinos, con robos de material y una "creciente preocupación" durante la noche.

Por otro lado, el PSOE ha reclamado una respuesta integral, con mayor presencia policial y coordinación entre Policía Local y Policía Nacional para "reforzar la vigilancia preventiva", así como una "actuación urgente para recuperar el alumbrado de las zonas afectadas".

Además, el PSOE ha pedido adaptar los servicios municipales al crecimiento real del barrio, con más limpieza viaria, una dotación suficiente de contenedores y un mantenimiento adecuado de calles, parques, zonas verdes y mobiliario urbano. "Palmas Altas no puede convertirse en un barrio que crece urbanísticamente mientras sus vecinos tienen que reclamar servicios básicos", ha reprochado.